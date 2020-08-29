過去民進黨在野時，從食安與豬農權益角度，高喊「反毒牛」、「零檢出」口號；如今執政，選擇從經貿角度，強調決策必要性。這兩種切入點都對，問題是，比起人民的健康，此刻台灣非開放不可的理由為何？蔡政府有責任把前後不一的原因說清楚，否則將難以擺脫雙標黨罵名。

蔡英文說，開放美豬、美牛將為台灣打開活路，走向世界新舞台，符合國家總體戰略目標。基於國家經濟利益，此舉若真能消除經貿壁壘，相信多數人對這項議題也不至於會是鐵板一塊。

只是，從政策宣布的那刻起，府院黨面對反彈聲浪，都只想談經濟，對健康疑慮是輕描淡寫。對比當年馬政府與美簽訂「擴大美牛進口議定書」，蔡英文以降的民進黨要員，均以拒絕犧牲國人健康、踐踏畜牧業為由要求零檢出，與現在的立場明顯兩極。

既然如此，當同樣一批民進黨人，做出明顯違逆當年立場的決策時，必然得面對輿論質疑為何當初反對，現在支持？當年捍衛到底的食安與豬農權益，現在難道不重要了嗎？為何當初堅持零檢出，現在可以有容許值？更重要的是，開放瘦肉精肉品為台灣帶來的經貿利益，真值得民眾拿健康風險去換嗎？以及，國際情勢是否已讓台灣非做這個決定不可？

當家方知持家難，民進黨從在野變執政，本來就該換位思考；尤其，美豬、美牛的開放與否，不是非黑即白的單選題，當初反對，不代表現在就不能支持。

重點是，民進黨必須將立場改變的原因及目的說清楚，不能只用一句「國家經濟利益」，就期待當年跟著你反瘦肉精的民眾突然轉向。否則，除了鐵桿支持者，相信多數人都很難接受政府現在這套「吃瘦肉精能救台灣」的論述。