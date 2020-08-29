負責國艦國造、潛艦國造重任的台船公司，向行政院提出增資百億元的要求。台船近年連年虧損、管理不善、問題叢生，連伸手向行政院要百億元，增資效益都說不清楚，輕率增資只會浪費民脂民膏。政府應先對台船經營管理作檢討，再評估其承攬國艦國造計畫的能力與極限。

台船高層日前赴行政院向副院長沈榮津簡報台船負責的國艦國造、風力發電等案，最後才提出高達百億元增資案；對行政院質疑過去的經營績效、詢問增資的未來效益，卻支吾難答，因此增資的要求尚未被接受。

台船是股票掛牌上市公司，前身就是十大建設時創立的中船。但經營效能遠遠不及中鋼公司，長期難逃效率低落、人謀不臧的公營事業傳統宿命。扁政府時期一口氣裁員一半、減薪35%，才免於倒閉命運；由再生計畫可以看出當年冗員之多與經營績效之差。

國家隊浮濫需克制

之後中船改名台船並股票上市，一度享有年年盈餘的好光景。不過，蔡政府上台後，台船又開始連年虧損。台船號稱股票上市公司，卻是「真公營假民營」，經濟部持股超過3成，其他大股東包括中油、中鋼，都是公股公司，董事長、總經理完全由政府派任，增資幾乎都是向政府伸手要錢。

台船再次伸手向政府要錢，而且開口就是百億元，確實令人訝異，因為連續兩年增資、效益完全看不到的情況下，台船仍敢開口要錢；而台船既是國營事業、又是國艦國造的主體，做的幾乎是獨門、保證利潤的生意：例如，海軍連兩年編列共約170億元預算給台船、慶富留下的15艘巡防艇案也由台船接手，辦理潛艦國造也看到大筆聯貸，這些來自軍方的計畫都有至少10%的保障利潤，但台船還是可以搞到連年虧損，連今年都要繼續虧。

請問，這般表現的企業，納稅人要再奉上血汗錢力挺嗎？如果政府沒有任何評估與改進措施，好意思再拿百億去塞黑洞嗎？

更嚴重的問題是：一般公營企業持續虧損，納稅人頂多倒楣承受公司虧損，但台船卻不一樣，這不是承攬一般生意的公司，而是負責國艦國造、潛艦國造的主體，換句話話，蔡政府軍事布局的一環，就是由台船負責。台船的能力，是否足以擔負如此重任，就讓人擔心了。如果納稅人數百、上千億元砸給台船，卻造出「斜一邊」的軍艦，或潛不下去、浮不起來的潛艦，那怎麼辦？

可憐的納稅人，豈不是兩頭燒又兩頭空？既要拿錢給台船增資，又要編預算給台船造艦，結果得到一個虧損企業，加上一堆不合格的軍艦。蔡政府能了解萬一出現這種情況的嚴重後果嗎？

現實又務實的講，不論有多少不滿、要增加多少「附帶條件」，行政院最後這筆增資是非給不可，一來台船是「國家隊」，蔡政府對國家隊的「痴迷」與支持不可能放任其連續虧損到難以為繼，二來台船是國艦國造的主體，等於是國防軍事的重要一環，蔡政府有非挺不可的壓力。

不過，請蔡政府丟出這百億增資前，至少先作幾個事：檢討台船經營高層，必要時更換；評估台船的技術與資源，能承擔多少國艦國造任務；最後則是對國艦國造、潛艦國造政策，根據國內的資源與技術再重新審視評估。

酬庸冗員效率低落

從台船的案例，我們也希望蔡政府反省，這4年一直增加各種產業「國家隊」的作法，該克制減少了。台灣早年曾經是一個充滿公營事業、幾乎所有產業領域都有一家公營企業獨占或壟斷，其弊端非常明顯，因此才有大規模的公營事業民營化風潮及產業開放政策。

蔡政府卻是反其道而行，既成立如農業開發公司、國際農業貿易公司、台杉投顧等「準」公營事業，又搞綠能、口罩、疫苗、金融等各種「國家隊」，同時又以各種公有基金投資方式增加對民營企業的控制力。短期內弊端尚難浮現，甚至可收投資增加之利，但長期而言，政治酬庸、冗員過多而人浮於事、經營效率低落而虧損等惡果，必將出現。這些惡徵未必在蔡總統任內浮現，卻會為後人帶來無窮惡果，蔡政府還是克制點，別再增加公營事業了，現有公營及官股控制公司也需要建立強化經營績效制度。