為了在美國總統大選前表態輸誠，急忙給川普送上賀禮，蔡英文總統偕副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與民進黨立法院黨團總召柯建銘等人一字排開舉行記者會，親自宣布開放含瘦肉精美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。蔡英文強調，這是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標決定。

記憶猶新，2012年為了反美牛、堅持瘦肉精零容忍、零檢出，民進黨籍縣市長超前部署串連抗議，批評當時馬政府參照聯合國食品法典委員會訂下10ppb以下的殘留量，比詐騙集團還不如，為了經濟利益出賣民眾健康。如今，蔡英文跳到第一線，領銜宣布開放含瘦肉精的美豬美牛進口，民進黨的雙重標準我們的確見識多了，也算是司空見慣，但總是要給個科學說法，如何讓民眾健康無虞，至於什麼基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標決定，都有夠抽象、太過遙遠。

屁股決定腦袋，翻臉比翻書還快，本來就是綠營政客特質，早已見怪不怪，但拿台灣豬農事業生計與老百姓的身體健康充當川普的競選政績，這難道就是蔡英文所謂的「清廉、勤政、愛鄉土」，簡直就是「貪腐、暴政、愛川普」，對美國唯命是從，飛機大炮、美豬美牛，照單全收，也不管台灣有沒有需要？買不買得起？受不受得了？

2016年5月31日反美豬遊行抗議後，農委會回應，在沒有完整評估，科學根據之前，反對國內國外豬肉，含有萊克多巴胺，因此我們也不會去討論，美豬萊克多巴胺是否開放的問題，以確保消費者的權益。所以現在蔡英文宣布開放，是已經有了完整評估與科學根據，還是為了「聯美抗陸」的大戰略，就可以罔顧消費者的權益，以不確定的台美BTA或根本進不去的CPTPP為由，今日之我否定昨日之我，乾綱獨斷開放含有萊克多巴胺的美豬美牛進口。

現有醫學報告檢驗證明，萊克多巴胺對生殖系統的毒性可能導致絕子絕孫，對少子化的台灣更是雪上加霜，並增加癌症轉移力22倍，2004年CODEX委託的專家團JECFA的報告書中提到，萊克多巴胺對人體中樞神經系統有些微刺激性（興奮性），但長期使用的情形下，影響如何，未知！

所以2012年7月6日歐盟保持強烈反對通過萊克多巴胺最高殘留限量（MRLs）的立場，基於萊克多巴胺在豬與牛等之使用仍然有未解決之安全顧慮。歐盟的風險評估機構─歐洲食品安全局─已經斷定目前沒有充分的資料可供擬訂萊克多巴胺的最高殘留限量，且其對人體健康之風險無法排除。在其有待解決的安全顧慮前提下，歐盟將維持目前的法律（禁令）不變。

這可都是當年民進黨在野時，用來反對含瘦肉精美牛進口所引用資料，怎麼現在蔡英文連任成功了，不需要再面對選舉壓力，就主張連牛帶豬大舉開放，台灣平均每人每年吃下1/3頭豬，約是35公斤豬肉，試想會累積多少毒素，對身體健康造成多大傷害，就為了蔡英文的政治利益和外交目的而犧牲。

（作者為台灣青年聯合會理事長）