亞獻就得有隨從捧上祭品啊，而按照原來一般的程式，如果是皇帝祭天的話，有專職的齋郎替皇帝捧著祭品。齋郎都是由大臣家的年輕子弟充當，在替皇帝捧著祭品舉行完祭祀儀式之後，會得到加官晉爵的殊榮。而現在既然皇后充當亞獻，再由齋郎捧著祭品的話，就不合男女有別的禮制了。這可如何是好？韋皇后倒也機靈，她說：「既然可以有齋郎，為什麼不能有齋娘呢？」從宰相們的千金裡選這麼十幾個姑娘，讓她們擔任齋娘不就行了嗎？這麼一來，十幾個精心挑選出來的相府千金就組成了一支齋娘隊伍，幫著韋皇后捧著祭品，把這個禮儀大典映襯得煞是好看。按照慣例，齋郎在禮成之後都能加官晉爵，那齋娘怎麼辦呢？韋皇后又發話了，誰說女子不如男，齋郎可以當官，齋娘為什麼不行？齋娘也照樣能封官！但是，因為限於內外有別的制度，這官不能封給她們本人，而是轉封給她們的丈夫。從來都是夫貴妻榮，妻子跟著丈夫沾光，如今韋皇后反易陰陽，整出了妻貴夫榮，讓丈夫跟著妻子沾光！

丈夫跟著妻子沾光

到這個時候，大家都看出來了，韋皇后的種種行為，簡直就是當年武則天的翻版。她一方面籠絡人心，培植親信；另一方面則是炮製祥瑞，制造輿論；同時還參與國家大典，提高威望。這些舉措的實施，使韋皇后的勢力節節攀升。面對韋皇后所表現出來的效法武則天的野心，當時處於權力核心的其他人是怎麼想的呢？有一個人最高興了，這個人是誰？就是安樂公主。

安樂公主當初因為爭當皇太女，激發了李重俊政變。在那次政變中，別人倒都還好，只有安樂公主損失最為慘重，她的丈夫和公公都被殺了，這對她的勢力可是個巨大的打擊呀。另外，政變後發生的事情也沒讓她痛快。她本來想提高丈夫墳墓的規格，讓中宗把他的墓提升為陵，中宗也同意了。沒想到半路殺出個程咬金，有一個諫官堅決反對，說只有皇帝的墳墓才能叫陵，如果建駙馬陵，那就是君臣不辨，上下無別。經這麼一折騰，事情又給攪黃了。這讓安樂公主心裡很是不痛快。

正當安樂公主鬱悶之際，韋皇后開始大張旗鼓地發展勢力，安樂公主一下子又興奮起來了。為什麼呢？她看到了自己的希望。如果韋皇后真的能當皇帝，安樂公主當皇太女的可能性就大大增加了。為什麼這麼說呢？如果中宗當皇帝，根據中國古代的政治傳統和文化傳統，必定會選擇兒子當自己的接班人，那麼女兒安樂公主無論怎樣得寵，都很難突破這樣一個傳統。但是如果韋皇后當皇帝的話，那就完全不一樣了。這主要是因為，當時韋皇后已經沒有親生兒子在世了，她唯一的兒子在武則天時期被逼死了。雖然名義上她和中宗還有兩個兒子活著，但都是中宗的姬妾所生，跟她沒有血緣關係。可能有人會想，沒有親生兒子還可以考慮姪子呀，武則天當年不就在兒子和姪子之間反覆權衡與徘徊嗎？可要命的是，苦命的韋皇后連一個親姪子都沒有。當年唐中宗被廢，韋皇后全家也受到連累，她的四個弟弟都在嶺南被少數民族殺了，沒有留下後代。因此，韋皇后既沒有親兒子，也沒有親姪子。子姪俱無，誰是她最親的親人呢？恐怕就得考慮女兒了吧。雖然韋皇后有兩個女兒──安樂公主和長寧公主，可是安樂公主更得寵啊。所以安樂公主覺得，自己就是母親最親的親人，一旦母親當上了皇帝，這接班人皇太女就非她莫屬。有了這樣的精神動力，安樂公主又高高興興地投入到火熱的生活中去了。

最直接的表現就是她又結婚了。這次的駙馬名叫武延秀，是安樂公主的前夫武崇訓的堂弟。小夥子長得玉樹臨風，一表人才。當年在安樂公主的婚宴上第一次見面，安樂公主就看上他了。可惜武延秀的父親不是武三思，否則沒准當即就會換他當駙馬。夫妻雖然沒做成，做叔嫂也不錯呀。從此，武延秀就經常到嫂子安樂公主那裡做客。一來一往時間長了，安樂公主就發現，這個小叔優點太多了，不僅長得漂亮，而且還很內秀，多才多藝；能說會道，還會跳突厥土風舞。

安樂公主婚禮風光

武延秀一個中原的小夥子，怎麼有機會學到突厥的舞蹈呢？這其實還要拜武則天所賜。當年武則天為了跟突厥搞好關係，曾經派武延秀到突厥和親，讓武延秀娶一個突厥公主。沒想到武延秀到了突厥後，突厥人卻看不上他，藉口武家門戶低，配不上他們公主，一定要退貨。這下武則天可太傷自尊了，這不是蔑視我們泱泱大國嗎？一氣之下，興兵和突厥人打了起來。這一打仗不要緊，武延秀的命運一下子來了個大轉折，從準駙馬變成了階下囚，被突厥人關了好幾年，沒少吃苦。不過，當年這番悲慘經歷也讓他有所收穫，至少還學會了突厥舞，現在正好用來奉承喜歡新鮮玩意兒的嫂子。所以說，這兩個人其實早在武崇訓活著的時候就已經暗度陳倉了，現在既然武崇訓死了，武延秀就順理成章地由替補隊員轉為正式的了。

安樂公主本來就深得韋皇后寵愛，再加上如今政治前途又無比光明，所以這次婚禮辦得相當風光。怎麼個風光法呢？引導整個婚禮隊伍的不是一般人，那是皇帝自己的禁軍，被皇帝派來給安樂公主的婚禮擔任護衛。禁軍後面是皇后的儀仗隊，現在也暫時借給安樂公主了。再後面是公主的豪華婚車，這車可是專門給皇后參加大的禮典活動配備的，現在都歸了安樂公主，並由親叔叔相王李旦在前面親自引導。整個婚禮過程用一個詞形容，那就是僭越。婚禮過後，中宗還特別大赦天下，以示普天同慶。（待續）