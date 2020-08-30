由於上學時對歷史不感興趣，且歷史課本中對台灣政局描述不多，二十二歲大學畢業前，我對台灣的認識都極為淺薄，只知道是「祖國的寶島」。

▲被推開的憂傷

母親曾到台灣進行同業交流，回來送了我一個中華民國國旗的鑰匙鏈，單純覺得這面旗子很好看，這鑰匙鏈我大概用了七、八年，國旗的邊緣都磨褪色了，直到畢業工作後，一次在機場安檢時，被「細心」的安檢人員沒收。實際上，那時我只知道中華民國是中國近代歷史上的一個「已滅亡」的政權，大致明白國民黨在抗日戰爭中的「主體作用」在逐漸被大陸「官方」所認可，大陸播出的抗戰影視劇中，中華民國國旗出現的次數越來越多。

對台灣的瞭解始於工作後與在陸台商的接觸，我開始對台灣的現狀感興趣，偶然間發現中時電子報等台灣新聞網站，開始關注台灣新聞。韓國瑜在高雄的「逆襲」激起了我對台灣政局的興趣，發現中華民國國旗仍在台灣飄揚時，我真的十分驚訝。當時有大量的大陸媒體報導韓國瑜的政見，但後來發現他似乎並不支持與大陸統一，對韓的關注度也迅速下降。

香港反送中遊行以及台灣2020大選國民黨的失利給我潑了一盆冷水。以前由於一些見聞，知道港台人大概有些瞧不起大陸人，但上述兩個事件讓我突然發現港台人，特別是年輕一代，對大陸如此「牴觸」。大陸媒體說是由於港台被修改的歷史教科書、長期的反華政治宣傳以及歐美反華勢力插手這幾方面的原因。在我心裡，只有一股憂傷，如同小時候想與其他小朋友玩耍卻被推開時的感受。

以上是我對台灣瞭解的過程，下面我也想簡述下我認識美國的心路歷程，畢竟美國太重要，兩岸之間的話題總少不了美國。

▲美國夢漸暗淡

父親的大學同學中有不少畢業後跑去美國就業、定居，父親對美國的「仰慕」之情也是溢於言表，經常與留美同學熱情交流，從父母的同事、朋友那裡，我也經常聽到送子女留洋的討論。因而，在「耳濡目染」下，曾經的我也做著「長大要去美國」的夢，曾經十分喜歡歐美音樂，家裡轎車的FM鎖定歐美流行音樂頻道，曾經對美國航母十分關注，幻想有一天能上去看看，曾經想去美國買帶泳池的House，過上美國人閒適、自由的生活。

夢想於二十一歲準備留學申請的那段時間開始逐漸暗淡，我瞭解了一些現實，主要是前輩求學之路的愈發艱難，以及華人在美的真實生存狀態。與父溝通後，父親也說出了他內心深處的疑慮，「一旦中美嚴重衝突，在美華人如何抉擇」，鑒於美國政治精英對大陸的長期敵視態度，在當時這句話也不是杞人憂天。自此以後，夢想逐漸破滅，特別是近五年裡，感覺在重新認識美國，也在逐漸認識兩岸關係。

作為新一代青年，我認為最重要的是要有獨立思考、客觀分析的能力。這年月，資訊傳播太快，各路媒體聲量被放大，煽動民粹太容易，而不持預設立場的獨立思考卻更顯珍貴，如果民眾都能不輕信人言，有意識地獨立思考，做出判斷，或許才算真正「做主」。

兩岸方面，我認為雙方民眾最大的訴求是尊重與理解。

台灣人較大陸人先富裕起來，看待大陸自然有種Old Money對New Money的俯視感和焦慮感，對於大陸網友的武統言論，感到未獲尊重，對於大陸近年來的快速追趕態勢，有些焦慮。

我認為，要理解大陸網民的思路，需要釐清當下的宏觀局勢。

歷史上，對戰略要地的爭奪始終是國家間鬥爭的核心，其成敗影響國運。具有戰略價值的地域包括陸地上的雄關險壑和主要航路上的海峽，近代，由於海路運輸安全問題凸顯，台灣在地理上的戰略價值被史無前例地重視起來，而當前，對台海的爭奪在美陸雙方，對於雙方訴求，按我的理解大致概括如下：

美國：維持此地的軍事威懾及經濟利益，使得大陸沿海地區繼續處於其威懾之下，經濟安全問題成為大陸發展的深層次瓶頸，美國繼續作為國際金融資本的首要投資目的地。

大陸：感情上，結束國共內戰，收復失地，使台灣同胞回歸；現實上，解決最大的地緣不穩定因素，沿海地區的安全問題得到一定緩解，成為國際金融資本的主要投資目的地之一。

美國若放棄台灣，其全球超級大國地位會有較大缺失，而大陸卻是無路可退，沿海城市緊鄰台灣，放棄台灣將無法解決「家門口」的安全問題。另外，大陸民眾在感情上也無法割捨故土，某種程度上，港台代表了中國近代歷史的屈辱記憶，放棄故土如同叛國。

●美陸實力說話

由上我想到了，蔡英文今年再次當選後曾言，大陸要正視台灣民意，其實我覺得有些跑題，歷史上，大國爭奪戰略要地時可曾考慮邊民意願？兩岸同胞之情是真實的，追求精神統一的美好願望是存在的，但現實是各方要靠實力說話。推動兩岸問題的解決要看美陸雙方力量的此消彼長，美雖強勢但已顯老態，大陸雖弱卻正值壯年，時間站在大陸一方，美國是否於此關鍵時期向大陸攤牌尚未可知，外界也仍在旁觀察。

台灣或許是被挾制入局，台灣政治的轉圜空間很有限，不選擇親美，難以抵消大陸的「統戰攻勢」，但若倒向大陸，最終會喪失部分「主權」，畢竟兩岸統一後，國家核心問題只能由大陸說了算，美國已通過挑撥香港把這個問題點出來，而這是台灣政黨乃至部分民眾憂慮的地方。

（馬車出行／北京）