上周四（27日），歐盟外長在柏林舉行非正式會議，討論降低東地中海緊張的可能做法，避免衝突真的升高引爆戰爭。因為就在兩天前，8月25日，希臘和法國才在東地中海舉行了聯合軍事演習，抗議土耳其派軍艦護航海研船進入爭議海域進行探勘。

東地中海的領土衝突，原是希臘、土耳其與塞浦路斯的家務事，直到2015年8月義大利埃尼集團在這塊海域發現天然氣之後，情況才開始改變。義大利根據西班牙塞維利亞大學受歐盟委託繪製的地圖，聯合塞浦路斯、埃及、以色列、法國一起開採海底天然氣，最後在埃及液化後輸往歐洲。「塞維利亞地圖」將土耳其在東地中海的利益，包括塞浦路斯北部土裔塞浦路斯的利益完全排除在外，自然讓土耳其非常憤怒。

土耳其是俄羅斯天然氣進入歐洲的重要能源走廊，也希望成為能源大國，東地中海的天然氣也早在其關注之下。塞維利亞地圖排除土耳其利益，土國若根據《國際海洋法公約》加以駁斥，當可扳回一城，偏偏土耳其又不是海洋法公約的簽字國，於是她聯合同為東地中海國家的利比亞民族團結政府，畫了張「安卡拉—的黎波里地圖」，平分了東地中海的利益。這回輪到她把希臘克里特島的利益排除在外了。

希臘以牙還牙，今年8月6日也和埃及簽了類似畫分東地中海海域的協議；8月10日，土耳其報復，派出軍艦護衛其海洋探測船進入了東地中海海域；8月13日，法國派出軍艦到東地中海馳援希臘，緊張情勢於是開始螺旋般升高。

當前地中海、北非一帶，以土耳其為中心，其實可以畫出遠近3個同心圓。東地中海是第1個圓，第2個圓是黑海。土耳其最近在黑海「多瑙1號」天然氣田發現的天然氣儲量，比塞浦路斯海域還多，總統厄爾多安希望2023年土耳其百年國慶時可以開始供氣。如果這個理想可以實現，土耳其和俄國談判購買俄國天然氣時，將會有更多殺價籌碼。學者指出黑海沿岸的國家也都在觀察土耳其開採的結果，大家都想團結起來，和俄國談個更好的價格。所以在黑海，土耳其反而可以串起一個合作對俄談判的平台。

第3個同心圓是利比亞。利比亞因為內戰，分成東西兩個政府。土耳其派兵支持的是西部的民族團結政府，埃及、沙烏地、阿聯酋、法國、俄國等支持的是東部的國民軍。

把3個同心圓放在一塊，會發現問題其實不是那麼難解。美國剛在利比亞調停達成停火協議，也畫出緩衝區，可見利比亞和東地中海是可以脫鉤的。其實即便沒有脫鉤，在東地中海，法國和義大利是站在同一邊對抗土耳其，但在利比亞，義大利和土耳其又都支持同樣的民族團結政府，這就有談判合作的空間。

完全排除希臘克里特島在地中海的利益將會是一條紅線，土耳其一旦踩上，美國就很難幫她了。但是土耳其只是將其作為籌碼，並沒有跨越，也留了迴旋的空間。西方怕把土耳其逼得太急，她會倒向俄國，但是當土耳其想拿黑海天然氣為籌碼向俄國施壓時，也不可能對俄國百依百順，這讓西方又有切入談判的空間。

所以衝突不是不能解，就看各國的耐性與智慧了。

（作者為東吳大學政治系教授）