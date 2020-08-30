撲克牌「拱豬」遊戲中，如果有一家取得所有紅心牌，原來負分的牌就變成正分，原來正分的變成負分，稱做「豬羊變色」。如果有一家收羅到所有的分數牌和「壓力牌」，那所有的分數牌都變成為正分，還加倍計分，稱為「大滿貫」。「拱豬」高手夢寐以求的就是打出這樣一手好牌。蔡總統日前宣布明年1月1日起讓美牛美豬肉進口，一改15年來「北美狂牛症」後設下的禁令，打出一手「豬牛變色」牌，她寄望於以此向美國示好，換來簽署「台美雙邊貿易協定」（BTA），來個「豬牛滿圈大滿貫」。

讓我們回憶一下和蔡英文一字排開的民進黨高官當年如何反對美牛美豬進口。2012年當時擔任台南市長的賴清德抨擊馬英九「如果說為了當總統，那就犧牲人民的健康，作為交換條件，那我想，乾脆不要當也罷！」現在他當了副總統，冷熱豬肉吃多了，肉食者鄙，就食言而肥了！

當時民進黨立法院總召柯建民說：「我們要發動全國人民，要他（馬英九）一定要（站穩）維護全民健康的立場」；剛補選成功、重回高雄市長寶座的陳其邁當時就是立法委員，他說過「我們會聯絡委員來發動倒閣」，現在，陳其邁作為南部5縣市領頭羊，要不要率先領導一下，維護南台灣人民健康呢？我猜他不會，因為民進黨五院全拿，「豬羊變色」了嘛！

監察院長陳菊當時是高雄市長，她義正詞嚴：「民進黨面對國民健康，是沒有顏色，是不分黨派的。」現在她高居獨立於黨派運作之外的監察院長，要不要也「不分顏色、不分黨派」，糾正一下這麼一卡車高官，他們前言不對後語，官箴何在？高位者出爾反爾，小民何辜？青天花媽，妳給我們靠嗎？

劍橋大學教授瑞西門在《政治偽善》一書中從霍布斯到馬基維利，從傑佛遜到歐威爾，細屬歷代學者所揭露的政治假面。他問到：「下次選舉時，選民應該投票給哪一種偽善的政客呢？」聽來諷刺，原來他語重心長，他根本就不認為政客有真誠，他反而要求選民要明辨政治中真誠與真理的困境與困惑，而不要被政治人物的表演所惑，把選民我們自己也變成偽善。他認為，選民要接受「政治人物偽善」的事實，如果否認，反而是最大的偽善。

中國的帝王術與厚黑學也表明，政治場域中真正的高手「臉皮要厚而無形，心要黑而無色」，例如曹操、劉備、孫權、司馬懿，才能苟全於三國亂世，還出人頭地，領一時風騷。

舉世滔滔，台灣夾在中共與美國互鬥的縫隙裡，處於南海與台海的緊張中，蔡英文總統和她的扈從高官們如同鋼絲上步步驚險的空中飛人，他們不得不偽善，而人民經常姑息，選民也是偽善的，就承認了吧！

（作者為國立台灣大學兼任教授）