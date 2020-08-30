隨著蔡英文以817萬票連任，很多人被嚇到否定自己，於是國民黨開始路線之爭，現在連新黨也有對發展的不同爭論。有人說 ，這是政黨運作常遭遇的「理念」與「選舉」的衝突，過去黨外就為此有過大辯論。我則認為，問題的癥結是許多人走不出舊時代的思維，嘴裡雖是「新時代」、「新方向」，走的卻是過時的「反共」路線，所以提出的主張也是舊時代的口號，自欺欺人，故步自封。

如國民黨看到的「新時代」，眼界只有蔡英文高舉「抗中保台」獲勝，看不到中華民族偉大復興的前途。為了適應民進黨獨大、蔡英文「台灣價值」的「新時代」，像江啟臣就更加強調自己是「本土派」，追隨的青年也都高喊「台灣優先」、「台灣共識」，不但推翻九二共識，還說要遵循民意「和美國跳舞」。至於另一批過去馬英九栽培的「藍青」，則與美國蓬佩奧喊出的「反共不反中」互相唱和，每天高舉「自由中國」、「反紅統」，卻從不見他們挺身對抗民進黨，甚至連馬英九被批鬥也不護航。

如今新黨大概受到這波「新時代」的影響，說是也要走出「新方向」，所以在最近剛落幕的黨慶大會，就宣示要以「三民主義統一中國」作為兩岸路線。我因已卸去黨主席，不知道這是否就是新黨的「新方向」，但我必須誠實地說，這根本就是走歷史回頭路，與我在任時已揭櫫「一國兩制台灣方案」有違，我堅決反對。

早年經國先生提「三民主義統一中國」，是在兩岸不接觸、不談判、不妥協的「三不」時期，領導台灣的中國國民黨仍有雄心壯志，以中華民族復興者自居，宣示要與大陸進行救國道路的競爭，而當時兩岸要救的「國」自然都是中國。然而，隨著台灣解嚴後，愈來愈沉淪於內鬥內耗，三民主義早就成了既無實現也沒人理的老八股，如何再拿這個要去「統一中國」？

以民族主義來說，早年兩岸還為了振興中華競爭，搞到今天台灣根本只剩我們一撮人在講振興中華。不僅民進黨去中、反中，中國國民黨難道有把中國的富強視為己任嗎？至於民權主義，很多人批評大陸的中國特色社會主義，但中共採取的「民主協商制」民進黨自己也用，因為這才是真的通過協商凝聚共識。台灣號稱以直接選舉形成「台灣共識」，其實不過就是蔡英文一人的意志，更可怕的是動輒還可以用817萬票壓人，誰還能監督制衡她？至於選舉則根本是金錢、媒體、網軍的遊戲，選上後要做什麼就做什麼，就像現在說開放就開放美國豬肉，你又能怎樣？

又以民生主義而言，大陸實現人類史上無須經過侵略、殖民而能脫貧的創舉，堪稱對全世界重要的文明貢獻。孫中山先生《實業計畫》中的鐵路、港口等建設，也都在中共領導下一一實現。反之，台灣正是從所謂李登輝「民主化」開始，從亞洲四小龍之首不斷衰敗，我們還要以此去統一對岸？

我們必須承認，當初拿來與大陸比賽「振興中華」的「三民主義統一中國」口號，經過幾十年實踐檢驗的結果，證明大陸在不斷與時俱進下，已經走出一條讓中華民族站起來、富起來、強起來的中國道路。兩岸實應從過去的競爭，改為相互截長補短，尤其當川普強調「美國優先」的美國至上論，更該共同壯大「中國一定強」的國族意識，這才是新時代的我們必須高舉的旗幟。

當然，孫中山先生的三民主義及治國理念，仍是我們遵循的道路，而其中大多已由中共汲取、實現。至於有關民權主義的部分，中共主張先以「一國兩制」保持兩岸不同的政治制度，互相借鑒，則還有什麼必要再喊「三民主義統一中國」，多此一舉？

我想來想去，唯一可能的理由，就是你們缺乏勇氣和決心，所以必須迴避與蔡英文「抗中保台」的路線正面交鋒，幻想在中美「新冷戰」裡還能左右逢源，進而用過時的「反共」口號合理化自己的懦弱。然而，當此變動的關鍵時刻，若不能勇往直前，最後必將辜負反獨促統、國家統一、民族復興的時代使命，而我們又怎能自暴自棄，甚至淪為反華勢力挑起戰禍的共犯？

（作者為新黨榮譽主席）