前總統馬英九最近頻頻發表對兩岸及台灣重大時政的相關看法，並重炮抨擊蔡政府將國家帶上危險的戰爭邊緣，不僅遭致民進黨黨政要員的集體猛烈圍剿，也引起政壇的關注臆測。尤其前國民黨主席吳敦義盛讚馬英九「年華正盛，經驗豐富」這句話，一時之間，更讓馬英九可能回鍋參選明年黨主席，甚至進而角逐下屆總統的議論，成為焦點話題。

馬英九當然有權利發表他對國政時事的意見，他所表述的看法自然也可透過理性的思辯，激盪出社會不同的反應。而且他從2016年卸任總統以後，一直保持對國家社會各種重大問題的高度關切，也不時會公開表達看法。這次會引起媒體進一步的注意，可說是吳敦義那句「年華正盛」惹的禍。

吳敦義在此時此際以這4個字盛讚馬英九，雖然有種說不出來的突兀，但也不能說是完全錯誤。首先，馬今年雖然已70歲，但還是比吳小了兩歲，以此標準來看，如果吳並不認老，比他還小兩歲的馬當然是「年華正盛」。其次，在現有的前總統中，馬英九與陳水扁同齡，但他身體狀況比扁好上太多。

另一方面，馬英九勇於也熱烈地常對時政發表看法，民進黨更是不吝於將他當成所謂的「馬維拉」，動輒將馬過去的施政拿來墊背批判。從生理健康與心理狀態而言，馬英九在政壇上都當得起「年華正盛」。

10年來國人晚婚，少子化加速惡化，今年人口步入負成長後，將提早於2025年進入超高齡社會，意即65歲人口占比超過20%，在高齡趨勢更為嚴峻的大環境下，70歲的馬英九當然是「年華正盛」。這3個理由或許多少有嘲謔的成分，但都抵不住一個更嚴重的質疑：國民黨難道就是這麼一代不如一代？自甘是個「回鍋老人黨」嗎？再試想，川普雖已搞得美國天怒人怨，但拜登本身問題不少，如果民主黨也要歐巴馬復出再戰，外界作何感想？

更妙的是，很久沒出現的吳敦義，突然盛讚馬英九年華正盛，除非他已經完全與社會脫節，否則怎會如此形容馬英九？這也就難怪目前傳出有黨代表要提案禁止黨魁選總統，目的是為卡朱，而吳敦義如此讚馬，除了卡朱又有何心思？只苦了馬英九被當成話題操弄，而國民黨已陷如此慘境，卻還不求對外擴張，仍在內鬥算計？

身為卸任元首，理應成為淡出政壇的過去式，但兩年多前蔡英文總統聲望與支持度不斷下滑時，馬英九的人氣曾逐漸攀升翻紅，一度出現擁戴他再戰2020總統大選的呼聲。那時馬英九從創立基金會被視為「影子內閣」，到笑稱「馬哈地92歲，我才68歲」，他始終不承認，也不否認，似乎有意替自己醞釀劍指未來的想像空間。

當時馬英九能從票房毒藥變回人氣偶像，其實只是民心對蔡政府失能的失望，所產生的一種對前任者的懷舊感與心理補償。這種透過時空距離轉換下產生的情緒發酵與感覺的渲染，未必是理性真實的認知，而這幾乎也是泛藍陣營許多民代的共識。時至今日，社會對馬英九並沒有真正的「勸進」，有的只是政客與媒體的炒作，馬英九看在眼裡，想在心裡，一定有更智慧的體認。

馬英九的執政功過自有公評，歷史巨輪曾經給了他難得的機遇與挑戰，他曾締造一段輝煌歲月，卻應為而不為、瞻前而顧後，未能進一步創建兩岸和平與台灣永續發展的基礎；面對國民黨這百年老店，馬大力除弊卻疏於新血的培養傳承，導致黨的組織與論述力量徹底崩盤，結果不僅痛失政權，更讓國民黨淪為一盤散沙、人才匱乏的虛弱在野黨，讓「清廉而無能的好人」成為他的標記。這些功過有些始終不會變，有些則會還他公道。

過去在威權時代，我們的總統是做到身死而止，如今民主社會，前總統則是在「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來」的感慨中，從被期待，到失望，再到懷念而循環不已，何者為真？何者是虛？需要民意看清楚、想明白。對於現在最活躍也最有動力的前總統來說，馬英九更該看清楚他是藍綠共同的「馬維拉」，兩黨都需要他救援轉移焦點，而不是真正上場當主投。