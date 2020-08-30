總統蔡英文周五宣布開放美豬牛進口，算是展現「以今日之我否定昨日之我」的魄力，接著，不必懷疑，日本核食年底後也會開放進口。

對台美關係稍有了解者都知道，美豬美牛進口是雙方經貿關係的大石頭，美方已明白說出，若不開放兩國經貿關係永遠不必想有進展，這也是今年6月貿易代表署否決國會議員提出台美FTA（自由貿易協定）的理由。

這也是美牛美豬這種開放金額低、項目少的「小事」，必須由總統親自上陣說明的原因。過去4年都不敢開放，蔡英文既然已無連任壓力，為了台美經貿，就有決定開放進口的政治能量了。

既然可以為了台美經貿甘冒大不韙開放美豬美牛，那為了台日關係及讓日本支持台灣加入CPTPP（《跨太平洋夥伴全面進步協定》），開放被反對者稱為「核食」的日本福島食品進口，也不再是那麼難以想像的了。2年前的反核食公投通過反對開放核食，但所謂的「有效期」只有2年，今年11月底後即可開放。

就事論事，根據國際標準、依據科學證據，決定在哪些標準下開放美豬牛、福島食品進口，都是可以被接受及被檢驗，那種如宗教般的「誓死反對」並無根據，亦不足取。

但只要想想當年馬政府執政有意開放時，綠營是如何的「為全民健康」拚死拚活抗爭，到現在執政後就努力找理由開放，那種隨時可變的政客嘴臉，確實令人噁心，不知綠營政客如何面對支持者、如何面對自己的良知─如果還有的話。