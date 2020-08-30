秋季將來臨，新冠疫情在很多地方又復燃，很多經濟研究機構已經開始下修全球的經濟成長率。目前疫苗的進度，大陸是全球進展最快的國家之一，有可能在今年底或明年初就會有疫苗審查合格，開始生產。如果真的率先推出疫苗，將有助於推升大陸在全球抗疫地位。

根據世界衛生組織8月的資料，目前全球有6種疫苗已處於第3期臨床試驗階段，其中3種來自中國大陸，英國和美國分別有1種，另外1種是德美聯合研製。疫苗進入第3期臨床試驗並不意味著研發一定成功，只是首度被投入大批健康民眾中進行試驗，以觀察疫苗是否能保護他們免受病毒感染。

大陸的3種疫苗，其中之一是北京科興中維生物科技研製的滅活疫苗（inactivated vaccine）。滅活疫苗是比較傳統的疫苗技術，病毒在控制的環境中生長，然後再用化學方法殺死它，讓它無法在進入人體時複製，卻可以激發人體免疫力，這種方式已經有效應用於製造小兒麻痺症、流感、和狂犬病等疫苗。

由於大陸疫情已經受控制，找不到合適的實驗環境，科興中維的新冠病毒疫苗3期臨床試驗是在巴西及印尼展開，約有近1.1萬名志願者已經接種，巴西約9千多名，印尼約1600名，科興中維與巴西政府達成協議，承諾將提供總人口2.15億的巴西1.2億劑疫苗，印尼則獲得承諾，可以優先購買5千萬劑疫苗，這個承諾的有效期，從今年11月至明年3月。

巴西初步試驗數據顯示，接種兩劑疫苗後，有97%的人體內能夠產生免疫力。科興中維疫苗生產工廠從3月就開始興建，占地超過2萬平方公尺，一旦獲得大陸國家藥品監督管理局批准，工廠最終將每年生產3億劑疫苗。

科興中維的疫苗若果真如預期明年1月就率先在巴西上市，將對全球防疫做出貢獻，也是對外界指責大陸防疫不力，做出最好的澄清。