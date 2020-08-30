台灣終究還是擋不住美豬美牛的開放。日前蔡總統宣布明年1月1日起開放含瘦肉精萊克多巴胺美豬及30月齡以上美牛進口。這是在美中兩強全面抗爭下，民進黨政府選擇了「親美抗中」策略後，在美國的壓力下，不得不做的選擇與不得不繳交的「保護費」。如果政府是為民眾爭取利益，就算「昨非」也可以「今是」，但政府有責任也有義務要向民眾說明何以政策轉彎。

8年前民進黨率眾占據立法院，堅持萊克多巴胺「零檢出」，同時上街頭杯葛「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA），使得台美貿易談判停滯不前，這使得馬政府原來希望在中美之間取得經貿關係平衡的布局遭到破壞，逼使台商選擇已簽署ECFA的中國大陸，如今民進黨政府選擇同意開放美豬美牛，應該為當年杯葛台美貿易談判，導致台美關係蹉跎一事向國民黨及國人致歉。

有關豬肉中萊克多巴胺含量在10ppb以下，因為符合國際食品法典委員會的標準，大致上沒有太多爭議，但國人偏好食用豬隻內臟，根據研究，豬隻的腎臟和內臟容易積存萊克多巴胺，這部分政府應該要給予更嚴格的限制，訂定較高標準，以維護國人的健康。

至於美牛方面，過去開放30月齡以下美牛進口，是因為30月齡以下牛隻吃到含狂牛症飼料的風險相對較低，如今開放30月齡以上美牛進口，有關的檢驗和標示如何確實做好，政府應公布更具體的做法。

同時，政府也有義務告訴民眾，開放美豬美牛進口之後，台美經貿談判我們有把握達到何種進展？是否得到美方一定程度的承諾？否則這張開放牌豈不是白打了。

此次蔡總統未經立法院及養豬戶的溝通，用一紙行政命令就逕自宣布開放美豬美牛進口，連前總統陳水扁都說這是因為蔡英文已抗拒不了來自美方的政治壓力，那麼，大家更擔心，在TIFA達成協議之前，美方還會要台灣付多少帳單？台美政治交易的「黑箱作業」還會有多少？

（作者為退休教師）