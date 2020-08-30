大法官會議上周五就《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》規範政黨財產的移轉及禁止事項等，做出均不違憲的解釋，早在各方預料當中。如果依照大法官的解釋意見，大明王朝用來迫害忠良、殘害異己的「東廠」，放到今天，也不會違憲。

我用大明王朝設立的東廠來比擬現今的《黨產條例》，不是有意貶損大法官的人格，而只是想向大法官們說個道理。民主憲政下的任何憲法都是在保障各類政黨的合法存在，給予良好的競爭環境，以促進社會進步共榮。不論基於什麼理由，任何政黨透過完全執政，立一個專法，去對付一個主要的敵對政黨，要把敵對政黨賴以維繫運行的所有組織、財產全都視為不當，而予強制除去，並在敵對政黨裡製造恐慌，都是違反民主憲政的粗暴作法，不應被允許。

國民黨過去的一黨專政，黨國不分，是有它的歷史背景及緣由，也可以說是台灣近代民主發展史無可抹滅的重要一部分。就從二戰結束，台灣重回中華民國領域來說，國民黨軍隊接收台灣不久，整個中國就進入國共內戰，接著國民黨政府退守台灣。退守台灣的初期要說是國民黨專政，不如說是國民黨以黨國結合的力量，全力在抗拒中共併吞台灣。也就因為有國民黨這一段黨國不分所凝聚的力量，台灣才能免於赤化，保有進入到今天這麼民主的生機。

如果現在要算總帳說，國民黨在黨國不分時期有不當取得財產，那麼，民進黨有沒有算過，國民黨當年成千上萬菁英為黨國出錢出命的犧牲，換來台灣今天安定繁榮的代價，又有多少。民進黨今天這種清算國民黨的作法，如同一個富二代，成天享受上一代給予的榮華富貴之後，突然有一天為了爭上一代的財產，就質疑上一代的財富來源及分配有問題一樣，毫無飲水思源的良心。

大法官不是大法匠。在解釋《黨產條例》的規定及「不當黨產處理委員會」的作法時，運用的法理原則應從台灣歷史的縱深、民主憲政的廣度闡釋，給台灣的民主憲政發展創造更健康的環境，而不是為執政的民進黨整肅異己作服務，為民進黨的專政奠基。

照大法官的解釋，民進黨若是訂立「東廠特別刑部組織法」，讓「東廠」去執行「政黨組織管理條例」，清算所有非民進黨的組織，誅鋤異己，都不會違憲。因為，誅鋤到什麼程度叫「剝奪政黨賴以存續、運作的財產」，或者什麼是「憲法上重大公共利益」，都是由民進黨掌控及解釋。

大法官咬文嚼字，對民進黨清算整肅異己政黨的法律，給予全部合憲的解釋，我的看法是，這等同於大法官把整肅異己的大刀交給了現代的東廠，去砍殺我們民主憲政，給予民進黨的獨裁專政創造條件。

（作者為資深媒體人）