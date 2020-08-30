觀光產業大家都知道是推動經濟發展的火車頭，但疫情海嘯席捲而來，首當其衝的旅遊業，沒有一家旅行社逃得過；這些日子政府雖然端出各種紓困及補助措施，救得了一時，卻不是長久之計；只是政府似乎也沒有更好的政策，令人憂心的是，安心旅遊補助的額度即將用罄，衛福部繼續鎖國防疫，迫使交通部觀光局宣布無限期停止業者出團及接團，對於當前急需現金流及維持經營的旅行社來說，用「雪上加霜」也不足以形容了，再這樣下去，業者只能被迫選擇擴大裁員及資遣，更慘的就是走向停業及收攤，員工大量失業，政府失業補助金面臨更大壓力，而旅行業大部分恐怕要重新洗牌，後疫情時代能否重新出發更充滿變數。

沒有人希望疫情發生，這一場人類浩劫還看不到盡頭。新冠肺炎來得又猛又急，旅行社業者也措手不及，政府針對觀光產業有紓困1.0、2.0方案，業者聲聲催的3.0方案也提前上路。交通部長林佳龍針對觀光局祭出的補助措施曾對外公開表示：政府做企業的後盾，也讓企業能夠力挺員工，一起撐過這波的疫情難關。但林佳龍的構想似乎落空，已經提早破滅。

旅行社虧損持續擴大，不敵現實壓力只好歇業、黯然退出市場，一家接一家，近期如華航投資經營的華旅網路旅行社，及在業界素有高度評價的利百加旅行社也傳出歇業，同集團另一家加利利旅行社則是進行縮編。業者無奈的是，政府補助了4成薪資，業者需負擔6成，如今政府公告「無限期停止出團及接團」，對大多數以經營國外市場的業者來說，感覺就像被判無期徒刑，看不到明天。

最近在一些場合上，旅行社的經營者聊到的議題幾乎都不避諱的在討論到底要裁員多少，或是停業，已經不再期待政府的補助，只希望政府能有魄力作有效的出入境篩檢防疫措施，讓國人可以前往開放免檢疫的地區國家，同時也讓外人進的來，漸進開放帶動產業動起來，不要再鎖國了。

大家都知道政府用來紓困的經費也是人民的納稅錢，號稱會做事的執政黨，應該也要和人民站在一起。台灣因為防疫做得好，政府鼓勵民眾外出旅遊，不論參加團體旅遊或自由行都有補助，但是在暑假期間推出，成效必然太好，經費將提前花光，業者已經接團了，如今補助經費用罄，難道要業者自行吸收？從這項政策原本叫好叫座到無法善後，凸顯的也是政府在研議政策時只求「快」，沒有思考配套及因應措施，畢竟一項好的政策也需要有完整的規畫，政府不想引發民怨，只能找「錢」來解決了。但行政院長卻說「該把錢用在刀口上」，如今觀光相關業者已經很難熬了，又碰到這種不負責任的政策，恐怕旅遊業者不集體抗議也難。

政府持續鎖國，台灣的防疫受到肯定，但台灣四面臨海，不可能永遠把自己獨立在地球村之外，政府更重要的是研擬後疫情時代更有效的防疫措施。目前我們知道，已經有國家認同台灣的防疫成效，願開放我們入境免檢疫，如帛琉、關島及夏威夷等地，那我們出國的旅客就先篩檢陰性，回國在機場馬上接受快篩，如果是陰性就不需再隔離檢疫，而這些費用都是自理；相對的是外人來台前，先有陰性篩檢證明，入境時再給自費快篩，陰性者就不需要再隔離檢疫，讓市場能活絡起來。

所以不能只靠補助和大撒幣，而是要站在發展島國經濟和推動外交的基礎上，找到更適當的措施，開放入境普篩的可行性與逐步開放國外市場的策略，這些都是政府必須盡快研議的方向。超前部署有效防疫，請政府重視「經濟防疫」，不要成就了防疫，而困死了台灣，害慘了人民！

（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）