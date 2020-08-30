自8月初起，中美間的軍事對抗有急劇升高之勢。中共正式宣布的軍演已有10場之多。另由唐山海事局公告自8月24日起的演習，至9月30日才結束，期程之長達37天，這是前所未有的。期間，共軍五大軍區除了西部戰區外，其餘戰區都有演習的大動作。雖然對外仍稱是例行演習，但從其軍演規模及發射包括有「航母殺手」之稱的東風-21D及東風-26B兩型導彈看來，足以證明共軍不僅在作犯台的準備，並對美軍是否在大陸犯台時伸出援手，作出探底的動作。

顯然中美衝突的情勢，已引起蔡英文總統對台海安全的危機意識，公開表達擔心「擦槍走火」，呼籲各方需「審慎約束」。她應澳洲智庫之邀作視訊演說時，暗指大陸「違反國際規範，擴大軍力威脅」。此說與美國防部長所稱遙相呼應，認為中共的目標在「重塑國際秩序」，並強硬地表示「抵制北京，五角大廈已作好準備」。

面對美國的回擊，中共外交部給了美國「一個忠告，兩個事實和三個問題」。此一回擊的戰略意涵，在彰顯中共是一個採行防禦性國防政策的國家。不承認對外侵略擴張，並引用兩個事實：其一，中國是派出最多聯合國維和部隊的國家；另則是美國在過去240年的歷史中，只有16年沒有打仗。以證明誰掌霸權，誰才是好戰者？

從地緣戰略的角度來看，百年來中國因國力羸弱，飽受西方列強的欺淩，陷入所謂「次殖民地」的國家，焉有能力重塑國際秩序。但從歷史上看，現存的所謂國際秩序，實為二戰後由美國一手主導建立的國際體制，而形塑的地緣政治權力畫分，其基礎則是所謂的「雅爾達體制」。然其形塑過程，因美、蘇意識形態的衝突，而在戰爭中逐漸形成。

當時美國採行所謂的圍堵政策，防堵共產主義勢力的擴張，遂有韓戰的爆發，「雅爾達體制」亦面臨考驗，亞太形勢的最後定局，則在「八二三炮戰」結束後成形。但美方卻將台灣地位解釋為「不確定」，才產生了複雜的兩岸關係。不但金、馬應否在協防之列，台灣該不該列入第一島鏈亦爭論不休，台灣完全在美國擺佈之下。

當時毛澤東與蔣介石對金門炮戰以「不戰不和，亦戰亦和」的「單打雙不打」默契為終結，其戰略意涵指此戰是「內戰」，不容國際插手；其「單打」顯示內戰仍持續，而兩岸的和平則彰顯在「雙不打」。此戰略安排，即是毛給蔣統治台灣，而又與大陸福建省融在一個中國下。這才是「九二共識」的真實內涵，也是中華民國憲法的規定。

蔡英文又稱，不樂見印太地區受威脅，並就統獨問題表態，台灣「有自己的政府」，「不曾接受北京管轄」，但樂與對岸協商，並秉諸「和平、對等、民主、對話」的原則推動兩岸互動，這與大陸和平統一的原則有相容之處。果能推動此原則避免兩岸戰爭，將是兩岸中國人之福。對話原則，亦符合所謂的「一國兩制」，故提出「一國兩制台灣方案」爭取台灣利益，應屬可行。

記得2009年兩岸在台北召開「兩岸關係一甲子」研討會時，大陸官方代表對統一後的國名表態：「就叫中華民國有何不可？」。意即只要統一，大陸願付出政治代價。因此，應將「中華民國」列入「一國兩制台灣方案」。

（作者為中華戰略學會常務理事）