民進黨政府28日突然宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬（以下簡稱萊豬），和30月齡以上的美牛進口，震撼社會。

2012年，馬英九執政時開放30月齡以下的美牛進口，考慮到狂牛症問題，並未開放30月齡以上的美牛；同時，馬政府在當時在野的民進黨強力要求下，遵守「牛豬分離、排除內臟」的原則，然而仍引發了民進黨嚴重的杯葛和對抗。

這次美豬開放的決策模式令人聯想起蔡總統第一任時的「一例一休」修法過程。當時同樣也是由總統蔡英文以強烈的意志，要求非通過立法不可，於是民進黨立委銜命衝刺，諸如「一分瑩」、「邱議瑩嗆勞團放錄音帶」等各式各樣荒謬荒唐的行為在立法院上演，惹動民怨高漲，最後民進黨政府不得不在一年內二度修法。

然而，比起一例一休，這次美豬開放的情況更糟。民進黨政府決定以行政命令方式，直接放行萊豬，完全不留任何商量空間給國會。即使是執政黨的立委，也只是在宣布當天的中午，以一頓飯的時間就給打發了。如果這樣也吞得下去，只能說民進黨立委就是一群廢物、孬種；其他政黨的立委更慘，連要學當年馬英九開放美牛時占領立法院主席台的機會都沒有！

有消息稱，執政黨這麼做，其實是想為綠委解套，免得他們無法對選民交待。然而，民主政治的運作邏輯，從來就不是為了讓誰減少麻煩，而是在於讓不同立場的人可以充分表達主張，讓社會可以好好對話、彼此理解。這個過程或許費時磨人，但正是民主社會最可貴之處；否則實行獨裁統治、掌權者說了算，豈不是最省事嗎？

民進黨政府以坦克輾壓的方式強行開放萊豬，完全封鎖了立委為人民發聲的機會，輿論和民眾事前也沒有任何機會表示意見和態度，與養豬相關的業者更是遭到農委會主委陳吉仲殘忍的欺騙與背叛。

至於地方政府想對萊豬進行較為嚴格的管制，也被衛福部長陳時中喝令禁止；這就跟他反對彰化縣衛生局針對無症狀居家檢疫者進行精準篩檢一樣，完全無視於《地方制度法》第19條，對縣市政府關於衛生及環境保護事項的授權。陳時中還真是個霸道的土皇帝！

最可笑的是經濟部長王美花說，開放美豬有助於台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），難道她不知道美國早已退出CPTPP的前身TPP，台灣開放美豬，關其他CPTPP國家什麼事？王美花怎麼好意思這樣胡說八道騙人？

萊豬是國內食安的重大議題，延宕了十餘年，扁、馬和蔡3任總統都經歷了來自美方極大的壓力，但為什麼這任政府就是挺不過？台灣這次非要「就範不可」的箇中緣由，到底是什麼？實在令人好奇。

民進黨政府掐住社會的咽喉、強迫眾人噤聲，然而，被壓抑的集體情緒，終究會找到爆炸的突破點。

人心正在沸騰、憤怒正在集結，戰歌已響、鼓聲頻催，這回，人民將不會善罷干休！民進黨政府，你們聽到了嗎？

（作者為資深媒體人）