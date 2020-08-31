以上是我對兩岸問題的大致認識，下面我想說下，作為一位青年，我認為能夠讓台灣同胞理解大陸的一些分散、零碎的想法，思慮不周之處還請見諒。

▲世界不是非黑即白

日據時期給台灣留下了一段獨特的記憶，使台灣對日本有親近感。對我們這代大陸人來說，祖輩被日軍奪去性命的仇恨已在輪迴中變得模糊。在我周圍同一年齡層的很多年輕人，小時候的一大樂趣就是看日本漫畫，記得相當一部分漫畫會在每個篇章結尾給反派「洗白」，讓人明白原來反派人物也有自己的「正義」。長大後，我理解這是作為二戰戰敗國的日本在隱晦地辯解：「歷史是由勝利者書寫的，而實際上，世界不是『非黑即白』的，灰色才是主色調，各方皆有自己認為的正義，也均有私心。」同樣，我認為對於兩岸，我們應該理解，這個世界沒有那麼分明的「正義」與「邪惡」，不要給對岸扣下「反派」或「失敗者」的帽子，兩岸政府和民間都能做到相互尊重，才能開啟相互理解之路。

出國旅行中，我印象最深刻的是Turkey之行。剛到時感覺恐懼，看誰都像「恐怖分子」，這大概是因為長期看了西方電影和新聞報導，使我將中亞人形象與恐怖分子對號入座了，形成一種刻板印象。一段時間後，我發現當地人和我一樣，都是每天乘地鐵上班，努力工作，嚮往現代生活，唯一不一樣的地方，是政治宣傳比較多，黨派遊行很熱鬧，僅此而已。

●生活狀態大同小異

多次出國旅行經歷使我明白，中等收入國家民眾的生活狀態實際上大同小異，政體的不同對民眾現實生活的影響不大，掙錢養家、享受人生才是大部分民眾生活中的主旋律。拋開政治，我認為，大概兩岸民眾的生活狀態區別也不大吧，特別是兩岸大城市的民眾，生活的煩惱應該有很多共通點吧。

相信有人會說，兩岸間最大的矛盾是「民主與專制」的對抗，對於西方民主國家及港台對大陸「老生常談」的批判，我有些自己不成熟的理解。

首先，我認為西方民主制度並未解決統治階級與民眾之間的核心矛盾。西方官員以權謀私並未收斂，打擊腐敗是全世界政體的長期工作；中國有「官商勾結」的說法，認為並不可取，但歐美常常是「官即是商」；從治理目標來說，各政體都在追求經濟發展和人民富足，而一般來說，人民富足後才會有「餘力」去關注社會問題，公平、開放是社會發展到一定階段後的必然需要，如果關心大陸時事新聞，會發現近年來，大陸民眾關注的社會問題越來越廣泛，問題也越來越尖銳，並受政府重視，這是好的趨勢。

其次，我認為「西式」選舉與投票只是給了民眾一些政治上的參與感。民眾的選票並不會投出一個嶄新的未來，政黨的輪替帶來了政策的不穩定性，導致長期政策更難施行；為實現短期利益，客觀經濟規律易被統治階層忽視；階層間的核心矛盾依舊，權利的尋租空間仍在。此外，主流媒體「塑造」的民意也不一定是理性的，歷史上，民粹也常常會裹挾著國家誤入歧途。

●大陸制度沒有原罪

最後，我認為西方的言論自由並不真切。社交媒體也會刪帖，而在大陸，「異議聲音」的存在價值正在被認可。此外，聲量最大的媒體大多為統治階層的犬牙，報導中，雙重標準、對事實的掩蓋、對對手的抹黑與造謠稀鬆平常，民意被媒體刻意塑造，形成刻板印象，這何嘗不是一種洗腦。

世上沒有近乎完美的社會制度，中國近代革命最終形成的社會制度也沒有「原罪」。這不是一個非黑即白的世界，應該意識到，任何制度都有局限性，都還有很大進步空間，發展才是硬道理。

和我一樣的很多大陸青年人都曾出於好奇「翻牆」，希望能夠瞭解「真相」，但「翻牆」後發現，看到的往往是「添油加醋」的真相。或許，我們需要將「牆內」、「牆外」訊息進行對照，才能窺探事件全貌。這如同法官判案，聽過抗辯雙方的陳述，才能做出相對公正的裁斷，希望同胞也能多關注大陸的「辯詞」。

●綠營觀念也會變老

2020年初關注台灣選舉時，我發現了一個有意思的現象，很多藍營父母苦勸綠營子女轉投藍營無果，這被稱為「世代矛盾」，子女認為自己認識的才是「真相」，要摒棄父母的老觀念，而父母憂心台灣青年的「台獨」傾向再無法回頭。我認為可能不需要太悲觀，如果大陸未來五至十年的發展進程不被嚴重打亂，會有更多科技、文化、軍事等各方面的發展成果展現出來，美國會是我們忠實的「宣傳員」，台灣每一代的年輕人都會去尋找「真相」，他們是否會認同綠營父母的「老觀念」，尚不可言。歷史事件是偶然發生的，但歷史轉折與輪迴常常是必然的。

希望上述零碎的想法能夠給同胞一些新的瞭解，偏頗之處還請海涵。願兩岸和平，真心盼望到台灣旅遊的那一天，能被稱為「同胞」而不是「陸客」，我會很開心。（馬車出行／北京）