無色覺醒》賴岳謙：白俄羅斯爆發內亂！外部勢力介入危機？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第707集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「白俄羅斯爆發內亂！外部勢力介入危機？」

2020年8月9日，白俄羅斯舉行國內總統大選，被稱為白俄「萬年總統」的「盧卡申科」以高達80%決定性的票數，力壓另一位候選人「季哈諾夫斯卡婭」贏的總統大選。於此同時，白俄羅斯卻也爆發抗爭示威遊行活動。

白俄羅斯的土地面積有20萬多平方公里，約是台灣的七倍大，而他的人口數只有九百五十萬，大部分都聚集在城市地區，且白俄羅斯礦產資源豐富，經濟也較於其他東歐國家相對來的富裕。

白俄羅斯國家地理位置，位處俄羅斯與北大西洋公約組織的交界，因此與鄰國烏克蘭同為雙邊的緩衝地帶，國內政治就容易受到外國勢力干預操控。且今年白俄羅斯受疫情影響，經濟受到衝擊，「盧卡申科」在白俄羅斯疫情逐漸失控時，仍堅持續辦二戰勝利日閱兵儀式。種種舉措引發國內民眾不滿，且反對黨民眾不滿選舉結果等，更是為抗爭埋下隱患。

白俄羅斯的抗議爆發後，數萬人遭到逮捕，國內政局極為混亂。「季哈諾夫斯卡婭」卻像事先得知抗議消息般，在選舉結束後，逃往鄰國立陶宛與日前先行出境的兒女相聚。且抗議爆發後，美國國務親龐佩奧便前往波蘭，發聲支持落選人季「季哈諾夫斯卡婭」，北約各國也都發生支持白俄羅斯民眾的抗爭，不免讓人質疑，是否有外國勢力介入白俄羅斯內政的情況。

白俄羅斯雖是獨立國協，但近年來總統「盧卡申科」頻頻對歐洲西方勢力示好，「盧卡申科」在投票前，又與俄國總統普丁因「瓦格納傭兵集團事件」彼此早有嫌隙。因此白俄羅斯抗爭遊行爆發後，普丁並未立馬表態支持，直到「盧卡申科」與普丁二次通電話後才獲得普丁支持。

普丁立場明確，不僅不排除啟動兩國之間的軍事協議。換言之，只要有外國的勢力介入盟國，導致盟國政治情況失控，俄國便會出兵協助。且根據俄羅斯軍事參謀本部，日前公布的「俄聯邦核遏制領域國家基本政策」內容提及，對於有關敵對境外勢力對俄羅斯或盟友發動攻擊之情況，恐因此觸發俄國得以發動核武來進行反制。

顏色革命風潮再起？白俄恐將爆發內戰？白俄羅斯國內的示威抗議活動，尚未得到執政當局有效控制，若再採極端政治對立鎮壓手段而處理失當，恐導引白俄羅斯國家動盪不安，進而演變成鄰國烏克蘭爆發內戰的結果後塵。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！