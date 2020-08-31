最近金管會主任委員黃天牧端出「六大興利方案」，準備幫助金融業長治久安。他上任百日計畫中的六個新的方案包括：第一，公司治理3.0永續發展藍圖；第二，綠色金融行動方案2.0；第三，金融科技發展路徑圖；第四，保險業新一代清償能力制度；第五，信託業務2.0；第六，金融資安行動方案。黃主委上任後擘劃金融業發展的旺盛企圖心令人敬佩。

這些方案或基於金融安全的需要，如公司治理3.0，推行保險新一代清償能力制度，以及金融資安行動方案；或基於新科技的要求（例如如火如荼發展的金融科技）和支援新技術的需求（如離岸風電與綠色債券的融資需求）；或金融商品的推動（如信託業務2.0）。

不過，基於實際的需求，我們認為應該增加以下幾個目標：

第一，由於香港國安法的推動，金融動盪加劇，台灣雖然沒有能力馬上成為亞太金融中心，但趁機鬆綁、檢視過時制度，使臺灣在亞太金融中心排名得以提升，並吸收部分香港的金融人才及業務，這個的企圖心政府不應排除。

第二，台灣直接金融的比重已經降到GDP的17％，相較於日本、韓國、美國的50％以上偏低。加上在新冠肺炎後，存放款利差的縮小，銀行貸款的態度相對保守，對直接金融比例低的國家，爭取貸款相對困難，也會使企業的融資陷入困境。

第三，金融保險產業是台灣服務業中最高薪的行業，但它的產值占GDP的比重，只剩下6.5％左右，無力提供更多高薪的就業機會，這也是台灣薪資水準低落的原因之一。因此，加速鬆綁、產業化相關業務，使國內高達10兆新台幣的超額儲蓄，以及滯留海外的保險資金回流。在資金匯回、國內投資鬆綁下，有機會推動台灣成為亞太的資產管理中心，並擴大金融相關領域的發展，將可以提供更多高薪的就業機會，解決台灣薪資停滯的困境。

第四，台灣推動新南向面臨困境，主要原因之一在於產業和金融的連結不深。不像日本、韓國在推動產業海外發展時，金融會成為產業的後盾，亦步亦趨的協助產業發展。以上四個方向，也是金管會必需考慮優先推動的重點任務。

在此，我們針對上述四個方向加以闡述。第一，將大幅提升台灣亞太金融中心排名列為績效指標（KPI）。在香港國安法通過之後，香港亞太金融中心的地位受到考驗，台灣在金融開放、資金流動便利性、語言、制度、稅率上，雖然暫時無法和東京、新加坡相提並論。但金管會、財政部趁機檢視目前的法規、制度、稅率、資金流動的便利性等，將台灣在亞太金融中心的排名大幅提升列為KPI，才能展現大有為政府的企圖心，並趁機吸收香港的金融人才與部分的資產管理功能。

第二，提高直接金融占GDP的比重。直接金融攸關企業從資本市場取得資金的便利性。台灣的比重在亞洲先進國家中偏低。在新冠肺炎後，銀行融資的審慎度將提高，企業從銀行取得資金的困難度提高。因此，趁著台灣股市熱絡，加速企業上市／櫃，豐富上市／櫃企業的內涵（如開放政府基礎建設上市等）才有助於解決直接金融比重過低的問題。

第三，推動台灣成為亞太的資產管理中心。過去不少金融官員認為台灣資金外流，可以減少匯率波動的風險。同時，資金外流、企業對外投資也可以創造不少金融理財人員的就業機會。殊不知資金外流雖然降低匯率波動的風險，但也使資金沒辦法支援國內的建設，創造就業機會，年輕人的低薪問題沒辦法解決。其次，資金外流，台灣企業對外理財，創造的就業機會不過數百人。但如果推動台灣成為亞太資產管理中心，可以為台灣的銀行創造新的金融商品、新的商業模式、新的就業機會，高階就業人數可以達到上千、上萬人之多。因此，加速鬆綁、規劃新的金融商品，將金融產業化的目標，訂為KPI之一，才有能力推動台灣成為亞太的資產管理中心。

第四，加速金融業對產業布局新南向的融資支援。台灣推動新南向政策效果不如預期，原因在於，一來缺乏跨部會的整合，二來，缺乏落地策略無法進行虛實整合。中小企業廠商在東協國家，供應商、通路商缺乏的情況下，行銷、業務推展不易。因此，在東協國家主要目標市場，結合台商、華商、台灣在東協國家的金融業，政府則在背後協助推動，在海外建立經貿運籌基地，如發貨倉庫、商品展示中心等，成為行銷商、供應商的連繫平台。如此一來，中小企業在海外有落地的據點可以打破行銷的障礙，有助於加速新南向政策的推動，金管會則可以在背後扮演支援的角色，發揮更大的功能。