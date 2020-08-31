自從蔡總統宣布開放瘦肉精美豬牛進口後，民進黨和國民黨彷彿一群交換了劇本的演員，你唱我的老調、我講你的舊台詞，民眾活生生看到了何謂「屁股決定腦袋」，任何一邊都沒有說服力，還讓觀者為台灣感到悲哀。因為本當權衡國家整體利益做出的理性決策，和其他種種重大議題一樣，都是立場凌駕是非、情緒壓倒理智，長此以往，國家危矣！

這些年來，藍綠惡鬥捆綁住了台灣，激烈的對立仇視造成嚴重的社會撕裂，中道持平的聲音被淹沒，最後演變成集體的歇斯底里，一看到不同意見就攻之伐之，網上動輒殺聲震天，理性冷靜的討論空間幾被壓縮到零，只剩下分黨派、看顏色、拚輸贏。於是我們目睹：陳水扁當總統時要開放美豬牛，國民黨堅決反對；馬英九執政時決定開放美牛，民進黨改口抗爭到底，還占據國會5天4夜；如今民進黨執政，逕自宣布開放，換國民黨拚死反對。拿過去的影片出來對照一下，角色換來換去讓人錯亂，蔡總統說因為「時空環境不同」，哪裡不同？換民進黨執政了嘛！美國總統川普最近頻頻挺台，瘦肉精美豬能賣到台灣，是川普可以向選民吹噓的政績，這算不算是台灣付給美國的保護費？

回歸理性，這事可以從好幾個層面看。瘦肉精對人體有多少危害，應該堅持零檢出，還是容許一定的殘留上限，這本是一個科學問題。瘦肉精有20多種，有些危害較大，但現在美國豬牛使用的萊克多巴胺（培林），危害性小了很多，迄今沒有造成人體傷害的案例。國際食品法典委員會（CODEX）設的豬牛肉容許上限是10ppb、豬肝40ppb、豬腎90ppb、豬油10ppb。台灣按照CODEX的規定走，比美國要嚴格很多（美國豬肉的上限是50ppb、豬肝150ppb）。足以致命的農藥，我國也有規定殘留量容許標準，意思是並不要求絕對零檢出，那麼，獨獨對萊克多巴胺嚴格到極致，是不是一個理性的決定？如果可能對人體有害的物質都要禁絕，那香菸是不是第一個要被開刀？

再談產業，開放美豬進口，的確會對台灣本土豬農造成衝擊，因為美豬成本較低，價格有競爭力，而且國人吃豬肉的量比牛肉大，內臟也用得多。蔡政府決定開放瘦肉精美豬進口，必然對各種損益作過盤算，之所以拿豬農生計來交易，一來是對川普有所回報，希望他繼續挺台灣，二來也讓「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議得以重開，爭取更多經貿商機。衛福部長陳時中講得很坦白，換來的是台灣的國際地位，說白了就是美國的支持。

執政者必須整體權衡國家各種利益，並做出取捨，民進黨如今當了家，懂得當家有許多不得不做的事，例如犧牲一部分利益換取更大利益，即使因此被罵到臭頭也要有勇氣承擔，這本是好事，但蔡總統的行事卻展現了令人心驚的權力傲慢。政府相關單位對含萊克多巴胺的豬牛肉品，曾進行過3次風險評估，但蔡總統既沒有拿出評估報告，又沒有先知會黨內同志，更沒有讓行政院向立法院提出報告，就以行政命令率爾公布，硬是要豬農吃下去，是看高雄市重回綠色執政，未來幾年沒有選舉，民進黨大權在握，江山穩固，行事再也沒有忌憚了嗎？

蔡總統開放瘦肉精可以換來川普的友台動作，但離洽簽自貿協定還太遠，離提高國際參與或協防台灣更遠。而且，以川普務求美國優先，逼迫加、墨、日、韓重簽貿易協定看來，若真和川普政府談協定，台灣可能還必須讓更多利。至於加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTTP），川普根本退出了其前身的TPP，哪裡能幫台灣加入？

現在政府既然開放瘦肉精美豬牛進口，就必須以具體行動緩解民眾的疑慮，包括清楚標示來源、肉品嚴格檢驗，內臟更要加強把關，讓消費者能吃得安心。然而，民進黨政府權力獨攬後的霸道專斷，瘦肉精事件不是第一件，也不會是最後一件，接下來開放日本核災區食品也不會令人意外。綠色權力無限膨脹，幾乎成了無可制衡的怪獸，藍綠惡鬥、社會撕裂淹沒理智，對台灣的危害都遠甚於瘦肉精。