大陸在周邊4個海域舉行軍演，引起美國密切關注，密集派遣偵察機進行情蒐，中美緊張關係迅即升溫。這4個海域中，南海風險最高，最可能成為急於尋求連任的川普總統伺機啟釁的水域。值此關鍵時刻，大陸宜低調因應，以免小不忍亂大謀。

為什麼南海是川普的最可能的目標？第一，大陸領導人習近平2012年曾向美時任美國總統的歐巴馬保證，絕不在南海推動軍事化，卻在2013年快速推動南海碉堡化與軍事化。川普認為在南海啟釁的正當性較高，會得到較多美國人的支持。

第二，大陸多位退休將領多次表示，大陸已完成南海軍事化，美國只能徒呼負負。這些退將的談話，無助於中美兩國在南海緊張情勢的緩解，只會刺激並增加美國政軍學界對大陸的敵意。陸媒又經常報導大陸在南海諸島與人工島礁的軍事、民用建設及行政規畫，甚至表示，美國非常擔心大陸在南海的各項實力。凡此種種都加深美國政軍學界的反中思維，認為美國絕不能讓南海成為中國的內海。

第三，海牙國際仲裁法庭裁定，南海海域只有岩礁，沒有任何島嶼，其目的在否定中國享有南海島嶼主權以及所有衍生而出的經濟海域和海底礦藏與其他相關權益，但大陸（包括台灣）均反對此一裁決的效力，實力將決定兩岸在南海的存在。川普在南海採取軍事行動，若能有所進展，當可削弱陸方在南海的主權地位。

民主黨與共和黨相繼舉行全代會，完成正副總統候選人提名後，川普民調急起直追，拜登則未升反降，已經開始呈現黃金交叉。川普能夠從落後15%到現在打成平手，主要歸功於四大因素：（一）新冠疫情威力逐漸減弱；（二）紓困計畫奏效，帶動經濟活力；（三）抗議運動走過頭，引起美國人民反感，川普以果決的行動平亂有功；（四）川普享有行政資源，推動「反中」政策讓「反中」的選民有感。

食髓知味的川普正睜大眼睛，伺機而動，南海顯然是他的頭號目標。最近，美國制裁參與建設南海的多家大陸公司，可能是未來兩個月美國對南海採取進一步行動的重要徵兆。面對此一情勢，大陸應該低調因應。首先，北京應該繼續維持「戰略定力」，特別是在南海地區，訓令各軍種不得挑釁美國機艦，要嚴守雙方海空安全協議，不准對美方機艦採取危險的驅離行動，以免擦槍走火，為美軍採取軍事行動提供藉口。

其次，解放軍可以在地中海、裏海等其他地區與俄羅斯、伊朗等其他國家舉行聯合軍演，一方面展現軍事實力，一方面避開南海這個最容易引爆中美衝突的海域。另外，也要要求陸媒降溫自制，儘量理性評論南海議題，不要加油加醋，甚至搧風點火。

《環球時報》日前釋出一個值得重視的訊號，美國媒體引述不具名軍方消息來源，聲稱大陸從青海、浙江兩地，向南海發射射程達4000公里的東風-26中程飛彈與射程達1600公里有「航母殺手」之稱的東風-21D飛彈，警告美國意味甚為濃厚，這則沒有明確消息來源的報導，引起東亞國家重視，媒體紛紛轉載。《環球時報》很快就發布新聞，強調兩國官方皆未證實這項消息，並表示如果中方真的發射飛彈，美軍反飛彈偵察系統必能很快發現，等同否認這項傳聞。

環時隨即發表《願「航母殺手」永無機會在南海使用》社評，稱「解放軍一直在加強『今晚就投入戰鬥』的準備」，但「中方願與美方合作加強對潛在軍事摩擦的管控，我們非常不想中美在南海發生衝突」，顯示北京對日益升高緊張情勢的警覺與審慎態度。對區域安全而言，這是一件好事。

時間對大陸有利，中美軍事對抗可能是短期現象，12月美國大選揭曉後，將進入戰略調整期，謹慎是眼前必要的態度，千萬不打破戰略機遇期，對「兩個百年」目標的實現造成不利影響。