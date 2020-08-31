ECFA將在9月12日生效屆滿10年，隨著民進黨政府大砍陸資，讓ECFA是否持續生效增添最大變數。現在與10年前最大不同，就是大陸已經大部分對外開放，也與多國簽署自貿協定，如果沒有ECFA，台灣經貿將非常不利。

受到疫情衝擊，台灣對外貿易嚴重萎縮，上半年出口已連四黑。不過，兩岸經貿包括對大陸進出口，不降反升，且大陸再登台灣最大的順差來源地，代表兩岸之間的產業供應鏈依舊穩固。

2014年台灣綠營在炒作服貿爭議時，大陸海協會長陳德銘當時就表示，服貿協議中，大陸對台開放80項，今後，大陸也要和其他國家或地區談服貿開放的問題，不可能因為台灣停下來。如今，服貿協議對台開放項目，大陸已經對不少國家開放，年底又要簽署RCEP，成為最大自貿區。

台灣已流失這麼多機會，更不能放棄兩岸貿易，現在民進黨政府全力護ECFA，十分諷刺。

綠營禁止愛奇藝、淘寶來台投資後，大陸商務部發言人回應媒體有關ECFA的提問時強調，「2010年兩岸在堅持九二共識的政治基礎上簽署了ECFA」，大陸商務部的回應，對民進黨來說不是好事，綠營再怎麼尋求台美間的貿易突破，也補不了兩岸經貿這一大塊。

一邊歧視陸資，又要賺大陸錢，民進黨別逼大陸把兩岸經貿脫鉤。