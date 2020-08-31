從華為、TikTok到騰訊，美國對中國發起數據戰爭，處於挨打局面的大陸，正奮力想要有所作為。

大陸商務部和科技部於8月28日調整發布了《中國禁止出口限制出口技術目錄》，將人工智慧（AI）及面向個人的數據分析等列為出口限制對象。新的限制有可能包含TikTok所採用的技術，也就是說，TikTok與美國企業的交易，北京擁有最後決定權。

華為也在四處尋找盟友，任正非總裁透露，將增加投資俄羅斯；俄國外交部表示歡迎。俄羅斯安全專家表示完全沒懷疑過華為，就算數據傳到中國，也比傳到美國好。

數據將取代石油，成為新世紀最重要的資源。道瓊工業成分股正在進行大規模的調整，其中百年企業Exxon石油被雲端運算產品服務公司Salesforce取代，雖令人震驚卻不意外，這正突顯了數據在新時代的重要性。

美國掀起數據戰爭，大陸是否有能力反擊？這場沒有硝煙的戰爭，將決定未來世界的格局。