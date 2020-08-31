蔡總統突然宣布開放瘦肉精美豬牛進口，過去民進黨力抗美豬牛的舊歷史被掀開，屏東縣長潘孟安以「別拿明朝的劍斬清朝的官」回應外界「昨非今是」的批評，既然《黨產條例》「以今非古」都被大法官解釋合憲，民進黨還怕什麼！

美國共和黨全代會上周提名川普為2020總統候選人，3天後蔡英文就宣布開放美豬牛進口，無庸置疑，「台灣價值」是被建立在川普的美國利益之上，先前美衛生部長阿札爾大動作來台，無非是要讓這政策在美國大選前宣布推動，才連衛福部長陳時中都說這項政策來得突然、快速。

過去民進黨反美豬牛喊得震天價響，2009年發動「反毒牛大遊行」，當時黨主席蔡英文上街頭高喊「反毒牛、反出賣、反欺騙」；2012年民進黨再度公開宣示「瘦肉精只有零檢出，沒有10ppb」。

不僅於此，2016年開始，綠營執政的8個縣市陸續訂定瘦肉精零檢出的自治條例，如今被翻舊帳，陳時中竟以地方與中央法令牴觸無效恐嚇，府院黨說得更心虛，齊聲以時空環境不同作為基調，難怪阿扁會說蔡總統沒說的是：已抗拒不了來自美方的政治壓力啦！

新北市長侯友宜說得直白，指時空背景沒有不同，是蔡總統「妳變了」；國民黨更質疑在台美未談判前就先揭底牌，是否除了解禁美豬美牛外，還有其他條件？

其實不管猴年馬月，哪朝的劍和官，政治人物都該為自己說過的話和做過的事負責。朝令當然可以夕改，但就算手拿817萬選票的尚方寶劍，一紙行政命令不能給全民清楚交代，一句「時空背景不同」更不能掩飾黑箱的質疑，民進黨完全執政，就該負責任地說清楚、講明白。