今年入夏以來，共軍在大陸周邊海域進行所謂多軍種、多方向、成體系的各項演訓，尤以8月進入演訓高峰期。應對中共頻密的軍演，美軍先後派出雷根號航母戰鬥群及神盾級軍艦「馬斯廷號」在周邊海域出沒，在共軍軍演接近尾聲時又派出各型偵察機進入演習禁航區進行偵蒐。西太平洋地區頓時煙硝瀰漫，蔡英文總統更擔心美中「擦槍走火」。但冷靜析之，美中軍事行動都在可控範圍之內。雙方你來我往的激烈言詞，只是搭著軍事行動逢場作戲的政治宣傳而已。

綜觀中共今年以來的各類演訓，一無三軍聯訓的大型軍演，二無針對性的登陸作戰演練，三無海上船團集結編隊的大型海訓。而空軍各型軍機繞行台灣周邊已成常態，陸軍部隊即使出海，大多也侷限在沿海地區。整體來說，今年共軍的各項演訓還不如我國軍「漢光演習」來得聲勢浩大。若說共軍這一系列軍演有針對性，實在頗為牽強。共軍東部戰區發言人張春暉的強硬發言，是回應美國衛生部長訪台而不得不做的政治宣示。北京刻意把層級降低到東部戰區而不是由國防部發言人出面，就是為觀察台灣民進黨政府後續行為而保留進一步反應的餘地。

共軍自2017年完成「脖子以上」的軍改以來，著力於兩個發展方向。一是更新武器裝備以適性新型態的作戰需求；二是根據新編制及新裝備調整訓練準則，進而完成戰備訓練。這從共軍過去三年來並未有大規模的三軍聯合演習就可斷言。迄今為止，共軍訓練仍尚在兵種聯訓的收尾階段。但以時間推算，明年春天開訓之後，軍種聯演將會是解放軍年度演訓的重頭戲。

共軍最讓國際社會擔憂之處，不在於軍隊人數的多寡或是陸續成軍的航母數量，而是其軍事科技能力外界難以一窺虛實。近年來，共軍的激光（雷射）技術、潛艦戰力、導彈射程乃至於巨浪系列的潛射導彈等軍事科技，是美軍亟於蒐集的情報要項。因此，當共軍在黃海及南海軍演時，美軍不避風險大張旗鼓地先後派出偵查機進入禁航區偵蒐，絕不是無聊得只是為了挑釁而來。出動多架次偵察機顯然是美軍急於蒐集共軍水下武器電子參數而做出的軍事反應，也是中共氣急敗壞高聲譴責的原因。

應對中共軍力的快速崛起，遠道而來的美軍在尚未摸清共軍能力底細之前，絕不可能貿然動武。而美國也算定了尚未完成新軍整訓的共軍此時並不願與美軍正面為敵。因此。兩軍一方面展現強硬態勢，一方面雙方國防部長則保持通話，確保危機管控，這是美中彼此國家利益之所在。

美軍雖不願與共軍正面作戰，但不代表美軍不會在西太平洋製造衝突迫使中共用兵，藉以觀察共軍的實力。美國深知台灣問題是中共核心利益之所在，民進黨政府若一味對美國卑躬屈膝，配合美軍挑釁中共底線，共軍對台發動戰爭將毫無懸念，絕不手軟。而美國不僅可從台海戰爭中觀察出共軍的科技實力，若國軍撐得夠久，也給予美國拿台灣當籌碼介入談判，獲取利益的時間。這才是美國最大的國家利益。

美中軍事角力，台灣人不能只看熱鬧，更要懂得看門道。台灣準備好了嗎？

（作者為台北論壇基金會主任）