據勞保局指出，勞保潛藏負債至今已達近10兆元之多，一直以來各界也擔憂勞保恐將在民國116年破產，也可能115年就斷炊。勞動部年底前將提出勞保年金改革草案，方向包括調整年金給付率、提高勞保費率、拉長平均投保薪資採計期間等，勞動部長許銘春更表示這次的改革一定會溯及既往，否則對年輕人不公平。但溯及既往違反法律精神，也可能引起爭議。

勞保年金改革攸關勞工退休生活權益重大，此次的改革恐怕無法避免降低年金給付率及拉長平均投保薪資計算基數。年金給付率若是從現行1.55% 調降至1.3%、同時將平均投保薪資採計基數從60個月擴大至180個月，這最重要的2項加權計算後，改革後請領勞保年金者將被迫減少約1/3的金額。也就是說，勞保年金月退假設可月領2萬元的被保險人，年改後恐將只能月領1萬5千元了。至於溯及既往，也將影響近133萬已正在領月退年金受益人的法定權益以及退休生活品質。

勞保年金究竟應如何改革，各界論戰很多，砍勞保年金並非唯一選項，若僅停留在繳多、領少、延後領的老生常談政策上打轉，皆非長久之計，無法徹底解決勞保破產之窘境。想要搶救勞保困境，應該先檢視「勞保各項給付」內容。勞保給付並非只有討論最熱烈的「勞保年金」，其中還包含生育、傷病醫療、殘廢、失能、職災、死亡、喪葬等八大項目，可以說是涵蓋了所有生、老、病、死、殘等保障。如果回歸保險法的本質來說，我國勞保業務正是臚列所有人壽、健康、傷害保險，再加上年金的全方位「生死合險」和「滿期退費」二大類型。

依現行勞保投保薪資級距最高45800元，保費之費率目前已每2年追加0.5% ，漲至116年維持13%的費率也不足以因應，明顯與一般商業保險分別計算保費成本有很大差異，自然會造成勞保有過度負擔之虞。

要解決勞保可能倒閉的問題，政府應先考慮調整勞保八大項給付內容。例如：勞保的「生育給付」為2個月的投保薪資，在勞保支出上有相當的占比，是否可考慮移除這項給付條款，另編入內政部育兒津貼預算中更為適切。此外，勞保身故給付為35個月的投保薪資，等同相當於商業保險中的身故險，占勞保支出金額每年近200億元，若參考商業保險身故保費標準來補正的話，此項勞雇保費負擔僅約幾十元台幣，並不會造成勞雇間的繳費負擔，卻可以增加勞保的收入。

勞保年金改革延宕已久，但砍勞保年金並非是改革的唯一選項，期待蔡政府此次能以新思維規畫完善的改革方案，讓勞保年金能永續照顧所有世代。

（作者為勞務管理公司總經理）