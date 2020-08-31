國內目前仍在為取消美豬美牛進口限制，以食安健康換經貿協定的爭議之際；更應超前部署，想想未來如果真有機會啟動台美自由貿易協定(FTA)，如何培養上談判桌的人才。

川普總統上任後，美國要求對手國以美國利益為出發點開放市場，建構雙邊貿易協定。即使如中國大陸、日本、韓國及加拿大等經貿大國，在談判過程中仍落居下風。除了是因為經濟實力的差距外，美國貿易談判準備工作之札實，沒有任何國家可以相比。美國對於要求對方給什麼、自己不能開什麼，可說是瞭若指掌；對方隱藏性的貿易障礙，也是一清二楚；對於如何以「優勢支撐劣勢，強項掩護弱項」，事前更是做足功課，各國是很難招架。

此種不對稱談判力量，未來在台美貿易談判會更為突顯。台灣上次與美國全面性貿易談判交手，是20多年前台灣申請加入世界貿易組織(WTO)，與美國進行雙邊談判，在美國的壓力下台灣市場大幅度的開放。不少人更記憶猶新，美國要求在台灣以料理功能為主的米酒，必須與飲用酒依照相同標準課稅，台灣堅決不讓步；但最終美國秀出台灣商家普遍將米酒置於酒類區，而非料理區販售的證據後台灣被迫讓步。使台灣2002年加入WTO後米酒價格飆漲近10倍，不但引起不小的衝擊；美國資訊搜集之細緻，理直氣更壯的態度，令人印象深刻。

未來美國可能對台灣關稅偏高而且美國具有競爭力的產品，例如農業中的肉類、水果、小麥等，以及工業部門的車輛、食品及光學製品等，要求台灣立即開放，台灣將承受不小的開放壓力。

特別是由於兩岸產業分工密切，已建立美中台三角貿易型態，未來在美國對中國課徵額外高關稅，但對台灣免關稅下，美國必定會要求制定比目前更嚴格且複雜的原產地規定，以防止迂迴出口，但也會因而改變兩岸產業分工形勢，台灣也必須有所準備。

除此之外，新商業模式下的數位貿易規定，服務業的電信、教育、金融，以及政府採購也須進一步放寬管制。另外美國也可能會比照美中經貿協定，納入防止操縱匯率條款，要求台灣不可以競貶匯率和設定目標匯率方式，進行不公平競爭。

台灣未來必須強化對外經貿談判能量，因為當年參與WTO入會談判的菁英，大多均已退休；就連投入「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）、台紐FTA及台星FTA的談判人才，目前絕大多數也已不在其位。台灣由於對外簽署FTA數目有限，本身就較難累積談判經驗；未來面對可能與美國的經貿談判，除了對內做好影響評估及因應措施，面對美方談判桌上咄咄逼人的態勢，如何加快腳步培育更多的談判人才，可說是更為關鍵。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）