司法院日前做出釋字第793條解釋，解釋旨認為《黨產條例》規範政黨財產移轉等事項，並未剝奪政黨賴以存續、運作的財產，並非憲法所不許；條例亦未違反憲法權力分立、平等、比例等原則。本案係由台北高等行政法7名法官提出，認為《黨產條例》有違憲疑義，因此暫停審判，依法向司法院聲請釋憲。

近日諸多憲政學者已紛紛提出抨擊，大法官內部意見亦未盡一致。依該條例第8條1項1款規定「政黨或附隨組織自中華民國34年8月15日起至本條例公布日止所取得及其交付、移轉或登記於受託管理人之現有財產。」條例於105年8月公布同時施行，即將追溯長達71年之黨產，令人咋舌與驚訝。我國對於處極刑之搶劫殺人、性侵殺人犯之追訴期最長為30年、行刑期（即對已判刑確定者）為40年，民事一般請求權最長亦僅15年，行政罰原則為5年。所以，縱使當年震驚社會「劉邦友縣長」官邸血案（含縣長共8名死者），行凶命案之犯罪人現身，依現行刑法仍無法追究其犯行（舊法追訴期僅20年，已於民國105年11月到期）。

時效制度之形成，即法律不保護權利睡著之人，或囿於長期間證據保全不易，於是需要讓法律秩序及早歸於確定，免於社會紛擾不斷，特別設立時效制度。惟細觀，我國從未有如此超過半世紀之時效法制，在其他世界民主國家亦絕無僅有。如上述對於生命權法益侵害追訴期40年，均遠高於民事一般請求權15年及行政罰5年。

上述對於殺人惡行犯等或民事賴帳不還或不處理者，追究時效最長都不過僅40年或15年，而將《黨產條例》追溯期長達訂71年已大大違反法制原理，更是執政者私心作祟，蓄意將對手趕盡殺絕之明顯表現。況且，國民政府早期到台灣有其特殊背景，當時典章制度未確立，社會瀰漫不安與動盪，盜賊猖獗擾民，各種法制不彰，以今日之觀點盱衡70餘年前歷史塵封往事，特予制定追討執政者對手當時財產之條例，實欠公允。

憲法第15條特揭櫫應保障人民之財產權。台灣掌權者慣以政治手段當道橫行，將政治凌駕於司法之上，當司法向政治低頭淪為政治附庸之際，即是民主法治墮落的開始。

（作者為世新大學法律系兼任副教授）