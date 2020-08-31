台灣要開放美國豬肉進口了，對萊克多巴胺的疑慮，讓中央與地方不同調，好幾個縣市仍希望零殘留，台鐵排骨便當已宣布不採用。一樣是陳時中，為什麼規定戴口罩大家照辦，開放美國豬肉卻大家不服從？

管理大師彼得‧杜拉克說：「管理是讓別人完成你想要做的事！」但環境的改變、世代的更迭，現在的別人早已不是過去時代的人，你想完成的事，愈來愈難成為別人心甘情願願意幫你完成的事！服務過嬌生、微軟、花旗、凱悅、運通的TheReady組織設計與轉型顧問公司創辦人亞倫‧迪格南，寫了《組織再進化：優化公司體制和員工效率的雙贏提案》一書，解答了許多管理與治理的問題。

書中開宗明義地指出，紅綠燈與圓環的作業系統哪個比較好？估計全美有31萬1000個紅綠燈，開車過紅綠燈簡單清楚、不用花腦筋，多有效率！一旦車開進圓環，大家擠來擠去、小心翼翼不能分神。但哪一種比較安全？流量比較高？興建和維護費用比較低？答案都是圓環。圓環減少75%的車禍受傷、90%的車禍致死率、減少89%的車流延遲率、維護費用低5000到1萬美元、停電也還可以正常運作。

紅綠燈就像我們所習慣的管理制度，相信官僚體制、不相信自我管理；相信統一領導原則、由上而下、階級鏈鎖，不再思索創新。我們一步步把組織與人員都變成了機械，信奉品管大師戴明所說的「在業界94%的問題源自系統，僅6%的問題出在人」，於是我們花力氣設計了系統，忘記了人不是機械，會思索會挑戰，系統不一定管得了人。

看看台灣的防疫成就，是陳時中指導有方比較厲害，還是偉大的台灣人自己戴上口罩不群聚是成功關鍵？是政府徵收口罩、配額發放建功，還是民間自組的口罩國家隊發揮產能奏效？台灣已是個充分民主的社會，不論政府或政黨都必需啟動共鳴、相信人民的自主與選擇，這是進化型的組織社會的象徵。

亞倫‧迪格南指出，進化型組織第一要「正向待人」，相信人會積極主動，追求美好。第二要有「錯綜意識」，所有的事情都是錯綜複雜的，因此需要學習繪製「作業系統畫布」，激發大家分辨：何處需發揚、何處需改變？重新思索再定義：職權、策略、資源、創新及酬勞等。搞清楚大家究竟是為了什麼？

在北韓吃什麼、做什麼都政府規定；在德國高速公路不限速、搭火車沒驗票口，他們相信自己的命自己會照顧、遵守紀律是人格的表現；在台灣難道我們要繼續忍受紅綠燈的管制，又要處處小心車開進圓環的碰撞？

（作者為台北書展基金會董事）