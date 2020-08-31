自從在野勢力涉入弊案，高雄市長補選國民黨潰敗之後，監督民進黨執政這件事情猶如「水中撈月」。政論節目轉一圈，不管是綠營名嘴還是政治人物都振振有詞：我們也希望包括國民黨在內的在野勢力趕快振作起來，好好地監督執政黨。事實上這個水中之月就是看得到但永遠撈不到。因為每當民進黨執意要做什麼的時候，國民黨只能零零落落地出招，民眾黨也只能形單影隻開開記者會狗吠火車。

對全民來說，民進黨做得好時全民什麼時候吝嗇給予掌聲？要不然為什麼陳時中前一陣子會紅成那樣？台美有外交進展時儘管有不同聲音，但蔡總統支持度不是都輕易破6成5？然而，當民進黨想要硬推什麼的時候，黑白可以瞬間對調，媒體一面倒不監督執政黨只監督在野黨，蔚為世界奇觀。網路上的KOL（關鍵意見領袖）挾著酸氣瀰漫的聲量，當中不管有多少是領錢的，多少是自發性的，總之，蔡政府想要推的議題，就會把它推到對、推到位、推到立法通過，甚至推到繞過立法院直接命令執行。

不了解目前台灣政黨勢力嚴重失衡所導致的綠色霸權，就無法看透這次美豬牛進口的民進黨套路。首先，民進黨在很多議題上的說法是：沒錯，我們是髮夾彎，但為什麼你們（國民黨）現在也要髮夾彎？更積極一點民進黨會說：時代背景已經不同，必須髮夾彎很難懂嗎？在馬吳政府時代，當時從蔡英文、陳其邁、賴清德、黃偉哲、鄭文燦到柯建銘全部堅持美牛瘦肉精零檢出，否則拒絕進口。當時國民黨是以豬牛分離的方式讓還是有瘦肉精的美牛進口，美豬則不准進口，讓消費者自行判斷買美牛與否。後來美牛的確進口，但彼時民進黨抨擊馬政府卻拳拳到位，很難說沒有替後來的民進黨加到分。

然到了蔡政府時代，台美關係升溫，就連有瘦肉精的美豬都在美國總統大選前允許進口，而且不經立法審議，行政院就直接交辦。姑且不論美牛豬購買是否交由消費者聰明決定，蔡政府強勢進口美豬與過去立場大相逕庭，好歹也道歉一下，道歉搞不好2022年選舉民進黨的縣市版圖擴張更大。但蔡總統卻只丟下一句「時空背景不同」，到底是哪招？無怪乎各項民調第一的侯友宜會說「是蔡總統妳變了」。所以綠營看不到或裝沒看到的，硬拗還很大聲，此乃上位者的高傲。

其次，民進黨應對髮夾彎決策的方式是派系平衡下各自保留要不要全跟的空間。這招其實很聰明，因為嘴巴上仍團結擁護共主。但美豬進口後，高雄市長陳其邁與南市長黃偉哲都強調市內學校只用台灣豬。「清朝的官」屏東縣長潘孟安儘管不想被「明朝的劍」砍，但縣內學校還是限用台灣豬。蔡政府這種行政嚴立法鬆、中央嚴地方鬆的手法在同婚通過時外界也見了不少。只是如果川普知道蔡政府是這樣邊買美國豬、邊嫌美國豬的話，會不會不爽又震怒？台灣社會最大的無奈，就是美國豬牛有沒有毒，政府都會因為時空背景不同而給不同的答案。

（作者為信民兩岸研究協會研究員）