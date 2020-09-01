2020年7月10日，我坐上了由桃園飛往上海浦東的航班，開始了為期十四天的隔離生活。每一個在疫情期間往返兩岸的人，想必都在坐上飛機前的那一刻，不停地搜索、咨詢各種各樣的攻略。隔離費用需要多少？隔離期間能不能叫外賣和收發快遞？隔離結束後還有什麼限制嗎？接二連三的問題，希望我的經驗之談，能帶給決定前往大陸的人士有用的回答。

就人員而言，目前大陸採取的隔離措施，適用於每一個來自境外國家或地區的人士。換言之，無論你持有的是否為中國大陸護照，只要來自境外一律隔離。

●微信掃碼先申報

就政策而言，大方向和台灣一樣，分為「集中隔離」和「居家隔離」。不過，自2020年7月27日起，「集中隔離」又分為「14天集中隔離」和「7+7」兩種隔離政策。

所謂的「7+7」是指7天集中隔離加上7天居家隔離。在原本只有「65歲以上老人」、「未成年人」、「患有慢性疾病」等幾種符合居家隔離條件，可申請居家隔離的政策基礎上，讓年滿18歲至未滿65歲來自境外人士多一種節省隔離費用、並且更舒適的選擇。當然，如果你申報居家隔離的場所沒有獨立衛浴，或是同住者有老人、未成年等等，你唯一的選擇仍是14天的集中隔離。

除此之外，兩種集中隔離政策還有一個顯著的區別。原本14天隔離期間的第十二天需要進行第二次核酸檢測，如今的「7+7」隔離政策，則是在集中隔離第五天進行第二次核酸檢測，通過以後便可實行居家隔離，而居家隔離期間的第五天需要進行第三次核酸檢測。簡單來講，恭喜你，在節省成本和享受舒適的同時，必要的「捅鼻子」和「刮咽喉」代價還是要有的。

7月10日的早晨，抵達桃園機場的我，在值機前便有地勤人員指引我要先現場微信掃碼申報方可前往大陸，並且溫馨提示我要記得截圖保存，這個申報是向大陸海關出入境時使用。由於疫情原因，機場安檢的速度加快，商店也基本關閉，所以提前兩個小時到機場即可。甚至原本一個半小時的航程，也縮減到了五十分鐘。

飛機上實行梅花座，只有走道和靠窗兩個選擇，我乘坐的航班有大約一百個人左右。期間有供應礦泉水和一包花生讓你充飢，具體的餐點供應還根據不同的航空公司有所區別。抵達上海浦東後，乘務人員讓我們在飛機上等待了二十分鐘，待一切就緒，便開通艙門讓我們自行下機。所以，建議每一個要前往大陸的人士，選擇座位時要盡量靠前，以此減少你之後排隊、等待的時間。

●下機後重重關卡

下飛機後根據指示來到了核酸檢測處，而這個地方分成了幾個關卡。

首先你得把之前在台灣截圖的二維碼展示給防疫人員，並領取核酸檢測所需的試管和通知。第二關，再次展示二維碼，防疫人員會為你完善基本信息給海關，確認無誤後便會讓你去做核酸檢測。第三關，從二樓下至一樓，通過一個悠長的走廊便會抵達室外的檢疫站。檢疫人員會詢問你是否動過鼻子手術，或是否患有鼻炎，以及是否整形過。在基本瞭解後，便會且只會做鼻腔檢測。許多人擔心這個過程不舒服，其實不然，因為機場檢疫人員所用的檢測管是軟管，而且會讓你側過身，找到一個舒適的角度放進去大約十秒，全程只有轉動時有些癢感，其餘無感。

當你三個關卡都結束後，帶著通知來到最後一個關卡，防疫人員會為你做好線上登記，並回收通知讓你出關領行李。領完行李後，會有一個安檢人員坐在門邊，詢問你「上海有房嗎？」如果你隔離完成後要留在上海，那你就回答「有」，反之，「沒有」。

無論你是去親戚家、自己租房，還是員工宿舍，選擇有房的往左邊走。之後，安檢人員會要求你再次掃碼登記住所地址，系統會根據你所填的內容安排隔離酒店。填寫完畢，到上海各個區的指定位置，將自己的證件和機票遞交給負責人員，他們會統一聯繫並安排車輛。在這個期間，桌上的麵包和水都是免費食用的，如果需要酒精棉片也可以直接取用。

由於我在隔離結束後要在奉賢區實習，所以隔離地點也選在了奉賢。等待期間我也和負責人員閒聊，瞭解到除了市區，例如黃浦區、靜安區、徐匯區等以外，郊區人是極其少的，防疫專車的接送時間視區域情況而定，奉賢則是每天14:30和17:30。上海的接送專車是由公車負責，接送過程中，旁邊時刻緊隨一輛警車。當天只有我一個人，享受了專車禮遇。

●前所未有的體驗

抵達隔離酒店後，防疫人員會和你交代接下來的注意事項。我住的酒店是四星級的，一天的住宿費用是三百人民幣，餐費一天一百人民幣。如果你覺得太貴或不想吃酒店的餐點，是允許自行點外賣的，但要提前和防疫人員講好，不能唯獨取消其中幾餐。統一訂餐的送餐時間是早上7:30，中午11:30，以及晚上5:30，防疫人員會將餐點放在你房間門口，按下門鈴便離去，具體時間會根據不同酒店的情況調整。

另外，防疫人員會給你一罐消毒片，每次上完大號時要投入六片，一小時後才能衝去。我遇到的防疫人員還特意交代，「小號就不用啦！」每天檢測額溫的時間則是在上午8：30，以及下午1：30。第一晚由於抵達酒店時間太晚，基本是沒有晚餐的，餐費也會在最後扣除。

專人送我到房間後，為期十四個晚上的隔離便開始了。前幾天總是興奮的，因為前所未有的體驗，每天還有人服務你，送餐、收垃圾、拿快遞、拿外賣，你會感覺自己如同度假。而且一旦你洗浴用品和礦泉水用完，可以隨時打電話讓服務人員送。網路、冷氣、熱水都是全天候供應。

唯一不舒適的是第二次核酸檢測，第十一個晚上酒店會電話通知你隔天要進行二次檢測，在房間門口進行鼻腔和咽喉兩處的檢測。雖然進入鼻腔的時間只要三至五秒，但由於手法和器具與機場不同，會有鼻腔淹到水時的感受，不過只需要做一邊鼻子即可。很多人說第二次的檢測是要自費的，但我並沒有收到任何費用通知，最後也拿了紙本報告離開。

▲幸好提前返陸

隔離結束的前一晚，酒店會再次電話詢問退房時間。如果你要離開上海，便需要和入境時間一樣離開；如果繼續留在上海，便可以申請提早離開。我個人是提早在早上9點，由酒店專人來接我下樓辦理退房。

交完費用後，隔離證明和檢測報告會訂好交給你，如果需要開發票和櫃檯人員說就行，之後你便是自由身，可以到處趴趴走。有些人可能覺得三百一晚很貴，但價格的差異決定了之後你的隔離品質，兩百一晚大多為快捷酒店，空間狹小且餐點不佳。

八月下旬大陸高校也開始陸續發布開學返校通知，只是在境外的學生，無論國籍都暫時不可返校。幸運的我下定決心提前回來，也希望兩岸通暢的日子指日可待。（張益誠／上海戲劇學院研究生）