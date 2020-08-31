蔡總統以時空背景不同與經貿戰略需要為由，突然宣布開放美豬美牛進口，且不準備經過立法院審議。民進黨前後立場反覆，只許州官放火的雙標行徑，早非新聞，但當政府趾高氣昂地把台灣人民健康當作交易籌碼時，有沒有先問問民眾是否同意？地方政府想用更嚴謹的標準保障民眾健康，主管民眾健康的衛福部長突然變成關心「國際地位」的外交部長，批評地方政府不能扯台灣後腿，難道政府就能扯台灣人民健康的後腿？

大家或許忘記，馬政府2013年6月與大陸簽署《服貿協議》，在立法院審議過程遭遇民進黨強力杯葛，時任民進黨主席的蔡英文即公開批判馬政府在談判前沒有跟業者討論，也沒有國會監督、授權。2014年協議在內政委員會闖關受阻，隨即引爆太陽花學運。如今，一路收割學運而取得執政的蔡政府，似乎忘記了自己當年的初衷。

大法官釋字329號解釋清楚闡釋，國際條約不論名稱為何，只要內容國防、外交、財政、經濟等之國家重要事項或直接涉及人民之權利義務且具有法律上效力者，不管有沒有批准條款，都必須送立法院審議。唯獨經法律授權或事先經立法院同意簽訂，或其內容與國內法律相同者，可以不用經過審議程序。馬政府過去也將美豬美牛進口問題交由立法院議決，而非以行政協議或命令繞過國會監督。至於《服貿協議》雖並非此號解釋適用的對象，但馬政府至少還是選擇面對立法院監督，由立法院召開20場公聽會，與公眾對話。今天就算真如總統所言時空發生變異，政府難道不該就這些變化，先與業者溝通？卻連半場溝說明會和公聽會都沒有。

開放美豬美牛牽涉台美之間的跨國協議，既無法律與立法院的事前授權，內容又與現行法律不同，當然不能只透過行政作為片面決定。一個月前審查考監兩院人事時，立法院已經成為民進黨政府的橡皮圖章，此刻蔡總統索性連這個圖章和過場程序都想甩在一旁。大法官在同號解釋也指出，條約案提出於立法前也須經行政院會議議決之。如今連衛服部長都坦言是突然被告知，被架空的恐怕不只有立法院。

憲法規定總統無論是宣布緊急命令、宣戰、媾和、簽署條約，也都必須經由行政院會議與立法院議決。就算開放美豬真有國安與戰略需要，難道就可以繞過行政院會議的議決與立法院的監督而片面決定？不願開大門走大路就更顯示心中有鬼。過去民進黨主張的「兩岸監督條例」還要求進行談判與簽署協議簽前必須先向國會報告並取得同意方能進行，如今蔡總統連國會事後的審查都不想要了，又怎會同意簽訂協議前得向立法院事前報告並獲同意？至於民眾，更沒有說不的權利！

現在政府唯一的說法就是美豬不好吃，台灣人不愛，無須擔心。但這豈是一句不要吃就好？近2年美國貿易代表署不斷質疑我國《學校衛生法》禁止營養午餐採用基改黃豆毫無科學根據，就算民眾不愛，蔡總統未來能頂得住美豬對學校和軍隊的「叩關」壓力？一般民眾在眾多加工豬肉製品中又如何能輕易辨別而說不呢？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）