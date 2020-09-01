第二，太平公主的政治實力不如武則天。武則天在當皇帝之前，已經當了二十八年的皇后和五年的太后。她一生一直致力於培養官員，所以從中央到地方，從軍隊到政府，到處都是她安插的人手，她把這個帝國控制得很穩。而且因為她長期參政執政，用人得法，惠民有方，所以在官民之中已經樹立了牢不可破的威信，人們很習慣她的統治，也很認同她的統治。太平公主就不同了。她雖然從武則天晚年就開始參政，此後勢力節節攀升，直到在睿宗一朝達到巔峰；但是，睿宗當皇帝的時間只有兩年，再加上當太上皇繼續掌權的一年，也不過三年時間。在這三年之中，太平公主雖然勢力強盛，號稱「七位宰相，五出其門」，但是她所能控制的官員其實很有限，僅僅限於最高層，缺乏真正的社會基礎，這樣的控制是不穩定的。因此，當李隆基發動先天政變，消滅了追隨太平公主的宰相和將軍後，她也就再無還手之力了。

姪子是最終政敵

第三，太平公主的對手遠比武則天的對手強大。武則天當皇帝的對手是她的兩個兒子，在他們面前，武則天有名分上的優勢。中國古代講究孝道，強調「百善孝為先」，母親對兒子擁有莫大的權威。母親控制兒子是順，兒子反抗母親就是逆。以順取逆，焉有不成之理！但是太平公主就不一樣了。她最終的政敵是姪子李隆基。姑姑雖然也是長輩，但對姪子並沒有母親對兒子那麼大的權威。即使我們承認姪子對姑姑也要講孝道，那也是因為姑姑是父親的妹妹，愛屋及烏。所以，李隆基在政變之前反覆跟謀臣探討，殺死太平公主是不是就意味著對父親不孝？謀臣都說絕非如此，你幹掉太平公主，恰恰是安定你父親的位置，這才是真正意義上的孝順父親呢。這麼一解釋，李隆基的倫理困擾沒有了，心理壓力也就沒有了。換言之，傳統倫理決定了武則天對兒子有絕對的權威，而太平公主對姪子則沒有這樣名分上的優勢。

再看實力。武則天稱帝的兩個對手，無論是李顯還是李旦，從他們一生的表現來看，都只能說是個庸才，政治能力遠遜於武則天。武則天對付起這兩個兒子來並不費力。但是，李隆基就不同了。李隆基不僅在李唐王朝，就是在整個中國的歷史上也是難得的英主，政治能力遠比父親睿宗和伯父中宗強。拿實力不如母親的太平公主來對付實力強於李顯、李旦的李隆基，當然結果也就可想而知了。

正因為如此，太平公主雖然有政治抱負和政治能力，但是，她離皇帝的目標始終非常遙遠。直到生命即將結束時，她還只是在廢強立弱，在更換一個更好控制的人當皇帝這一步上下工夫，就算這一步走成了，她離皇帝的目標仍然有距離，何況連這一步都沒有實現呢！

維護李唐王朝

再來看第二個問題，太平公主的評價問題。作為政治人物，太平公主是一個什麼樣的人呢？

首先，我們要肯定，太平公主是一個為維護李唐王朝立了大功的人。這從她的履歷可以看得清清楚楚。武則天晚年，政局不明朗，太平公主參與神龍政變，擁立中宗，確保了武周政權向李唐的回歸。中宗暴薨，她又策劃了唐隆政變，消滅了妄圖改朝換代的韋皇后，擁立唐睿宗李旦。可以說，太平公主的兩次出手確保了皇位在李唐皇室中的繼承，大唐王朝能夠薪火相傳，綿延近三百年，有太平公主的功勞。

其次，太平公主是一個有政治才華的人。孔子講過，為政之本在於「先有司、赦小過、舉賢才」。從此，賢人政治成為中國傳統政治的不二追求，選賢任能也成為統治者的最高使命。用這條標準來衡量太平公主，她又是一個怎樣的政治人物呢？客觀說來，她的用人眼光，遠勝於兩個哥哥唐中宗和唐睿宗，堪比一代女皇武則天。史載太平公主喜歡仗義疏財，經常接濟士人，因此士人都稱讚她，願意追隨她。那麼太平公主招納的人才到底水準如何呢？我們還是舉蕭至忠的例子。蕭至忠是太平公主提拔的宰相，最後也作為太平公主的死黨被殺。但是，他死之後十多年，唐玄宗李隆基還對他念念不忘。有一次，一個名叫源乾曜的中級官員，偶爾面見唐玄宗奏事，奏事完畢之後也就走了，自己並沒有太當一回事。可是很快，玄宗就親自點名，把他提拔為戶部侍郎，沒過多久又提拔為宰相。許多人都非常奇怪，說源乾曜有什麼本事呀？怎麼皇帝就看上他了呢？雖然議論紛紛，但是都不得要領。後來，玄宗跟他最信任的宦官高力士解釋了。他說：「爾知吾拔用乾曜之速乎？」高力士說：「不知也。」李隆基說：「吾以其容貌、言語類蕭至忠，故用之。」我為什麼這麼快就提拔源乾曜呢？因為他的言談舉止太像蕭至忠了！高力士聽了大惑不解，就問道，蕭至忠不是謀逆辜負了陛下嗎？您怎麼還會挑選跟他一樣的人當宰相呢？李隆基長嘆一聲說，蕭至忠是晚年走錯了一步，不該跟太平公主，否則不也是個賢相嘛！

從這個故事就可以看出來，蕭至忠的確是個人才，即使在政敵眼中、心中，他也還是個人才。他這樣的人才能夠心甘情願地為太平公主而死，就可以證明，太平公主在用人方面確實是有一套的。在這方面她深得母親武則天的真傳，是一個有本事的政治人物。

既然都具備了政治家的素質，那麼，在中國的歷史天空上，為什麼武則天像恆星始終閃耀，而太平公主僅僅像流星劃過夜空呢？為什麼她沒有得到像武則天那樣的評價？有兩個原因。（待續）