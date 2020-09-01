無色覺醒》王丰：誰敢跟美國說NO？戴高樂給台灣啟示？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第708集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「誰敢跟美國說NO？戴高樂給台灣啟示？」

自二戰結束後，美國取代英國成為西方陣營的老大哥，幾乎所有西方陣營的領導人，都需要對美國老大哥言聽計從，唯一敢跟美國嗆聲的是，法國已故前總統夏爾·戴高樂（Charles de Gaulle）就顯得格外特別。

1958年7月5號，美前國務卿「杜勒斯」（John Foster Dulles）訪問法國，留學法國的杜勒斯告訴戴高樂，聽說法國已緊鑼密鼓的研製原子彈。核武器太花錢了，不如我們美國人提供你們。戴高樂回答，要賣原子彈給我們很好，但是原子彈怎麼用、什麼時候用，必須完全聽我們支配。

杜勒斯哪裡有誠意真的提供核武器給法國，擺明了核武器的控制權掌握在美國手裡，目的只是不准別國製造。

戴高樂早看出杜勒斯的小算盤，一句話就給堵了回去，戴高樂非常清楚，如果法國不能有獨立自主的國防，處處要仰賴美國的鼻息、當美國的小老弟，不能承擔世界責任，法國就失去了存在的價值。

戴高樂另一個讓美國極不開心的政策，就是戴高樂主義（Gaullism ）。力主歐洲是歐洲人的歐洲，反對美國的控制主宰。

法國原本是「北大西洋公約組織」（North Atlantic Treaty Organization）（NATO）的成員國，他反對美國主導，而主張建立美、法、英三國指揮機構，但是美國和英國拒絕。1959年3月法國宣布地中海艦隊不受北約指揮，6月法國拒絕美國在法國佈署核武器，要求美國撤出在法國的核彈，及核武轟炸機，並且於1960年試爆成功核彈。

戴高樂進一步做出維護法國國家主權尊嚴的行動。1963年宣布大西洋艦隊不受NATO指揮；1964年法國召回所有在北約總部的海軍司令部全體法國軍官。1966年戴高樂通知美國總統「詹森」（Lyndon Baines Johnson），要求美國空軍一年內撤出法國，彰顯法國主權國家，並宣布法國軍隊退出NATO各軍事機構，取消NATO在法國過境及降落的權力；1966年7月，法國正式退出北約，北約總部從巴黎搬到布魯塞爾。

戴高樂不但在軍事上，極力主張法國的主權尊嚴，在外交路線上，也跟美國走了一條完全不同的道路。例如，越南戰爭，1965年三月美國擴大越戰，美國希望英法參戰，戴高樂明確告訴美國，這場戰爭美國是打不贏的，你們應該清楚越南的北邊是中國，而戰爭的結果證明戴高樂是有遠見的。

法國不斷在軍事上、外交上展現了一個現代化主權國家應有的獨立國格，更在武器系統上獨立自主，不仰人鼻息，不受美國的控制。他有能力建造核子動力航母，可以自己建造攻擊潛艦，洲際導彈，更有世界知名的「達梭航太公司」（Dassault Aviation SA）製造「幻象戰鬥機」。

法國給處處依賴美國的台灣什麼啟示呢？台灣對大陸處處強硬，對美國卻是百分百服從、百分百依賴。

戴高樂嘗過亡國的滋味，亡國的痛苦，知道國家要有力量必須自立自強，只有自主自強別人才會尊敬你。卑躬屈膝，處處向美國低頭，不但得不到尊嚴，最後連自己的靈魂都出賣了。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！