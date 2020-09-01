討論台灣未來總是要強調「台灣主體性」、「台灣自主性」、「2300萬台灣人共同決定台灣前途」，然而，現實的情況是：台灣命運只能在外在環境的限制下，做有限的抉擇。這種感覺，在開放美豬進口上特別明顯，但這只是「古已有之，於今為烈」的一例。事實上，從1949年蔣介石來台就已如此。

1949年，美國眼見蔣介石失去大陸，撤退到台灣，早已對他不滿。美國所擔心者，台灣一垮台，共軍占領台灣，則美國將失去太平洋的一道防線，所以美國有意在國民黨內尋找親美的政治人物，逼迫蔣介石下台。在軍方，他們物色的是孫立人，維吉尼亞軍校畢業；而政界，則是吳國楨，美國普林斯頓大學政治學博士，都是親美思想。

蔣介石特務很多，耳目靈敏，他早已看出這一點。但他毫無辦法，因為撤退到台灣之後，靠著那一些黃金，早晚要坐吃山空。當時台灣的財政收支是年收入只夠支應支出的13%，其餘87%都靠借債。這是不可能長久的，因此他需要美國的支援。

但美國卻不是無條件的。國民政府在12月7日遷到台北，12月15日，美國就召見了大特務鄭介民，讓他回台告訴蔣介石，把陳誠換成吳國楨擔任省主席，美國才會有援助。蔣介石二話不說，次日就把陳誠給換了，讓吳擔任「代理省主席」，條件是：代1個月看看，美援有來就變正式，沒來就休想成為省主席。

可吳國楨不高興了，去跟美國大使館告洋狀。美國一過問，蔣介石立馬宣布吳國楨不僅擔任省主席，還兼保安司令，再兼政務委員，要一個給三個，一次給足美國面子，目的就是要利用他的形象爭取美援。

吳國楨很不給蔣介石面子，上《時代周刊》當封面人物，在三軍會議中指責海軍貪汙。有時行政院長陳誠故意抵制其施政，他就氣得提辭職，還連辭了好幾次。蔣介石胸襟不大，怎能容許此君如此行事呢？但蔣介石不敢貿然讓他辭，他背後有美國，不敢隨便行事，只能在日記中大罵吳國楨「驕橫狂妄」。但蔣介石還是利用耶誕節、過生日等名目，找他們夫婦來和宋美齡一起吃飯，飯後還可以閒聊，政治意圖顯然超過真正的情誼。

美國看準了孫、吳兩人與美國有淵源，能力與學識都很好，打算把蔣介石拉下台，利用孫立人主持軍隊，配合吳國楨主持政務，輿論上再配合製造「台灣地位未定論」、「聯合國託管」、「美國託管」等論述，美國即可控制台灣，使台灣成為美國遏制俄共擴張的海外基地。

然而蔣介石終究牢牢控制著台灣的全局，並利用韓戰成為冷戰體系圍堵防線的一環，獲得美援，確保台灣安全，然後踼開了吳與孫。但蔣介石一直對美國充滿警惕，力圖維持中華民國的自主性。例如八二三炮戰，美國希望蔣介石從金門撤退，他硬是撐住不撤，並拒絕美國使用核子彈的建議，讓「台澎金馬」維繫一個中華民國的法統。（故事太長，詳情請閱《有溫度的台灣史》一書）

蔣介石之所以了不起，乃是在一個軍事、安全、經濟上都必須依賴美國的大時局下，盡力周旋，維持中華民國的「相對自主性」。他的例證恰好說明，中華民國的命運必須在美國與中國大陸之間，走鋼索一般，努力維持平衡，找到對自己最有利的位置。並且，這個平衡的點是不斷變動的，隨著時勢變化，不斷調整戰略傾斜。若是單一倚賴，無論是中國大陸或美國，台灣就會失去命運的自主性。

眼前台灣的問題，無論是美豬或兩岸可能開戰，都是一種單邊傾斜的後果。與大陸強硬對抗，就只能向美國傾斜，徹底成為美國的一顆棋子，那麼對美談判就毫無籌碼。同樣地，若向大陸過度傾斜，美國也可能發動政治攻勢，傾力左右台灣政局，以控制台灣的政治人物，影響台灣的發展。

仔細想想，現在的蔡英文政權，不正是美國當年想控制吳國楨的翻版嗎？而且，完全的聽話，完全不避諱地搖著尾巴，成為一顆棋子。

說台灣命運的「自主性」，到底是不容易的；要維持自主，就要維持平衡，更需要對應兩大強權的智慧與堅忍。現在，平衡都失去了，台灣只剩下「不由自主性」。

（作者為作家）