為了開放美豬美牛問題，藍綠又吵成一團。此事是非曲直很難說得清，但有兩點是清楚的：

第一、民進黨在野時曾極力反對美豬美牛進口，凡走過必留下痕跡，網路上流傳許多當年民進黨的「英勇事蹟」，最經典的莫過於副總統賴清德在台南市長時的名言：「如果為了當總統，犧牲人民健康作為交換條件，那我想乾脆不要當也罷」，現在完全可以拿來詰問蔡英文。民進黨「昨非今是」彰彰在目，應當道歉、必須道歉，而且道歉一次還不夠。

第二、國民黨執政時曾力推美牛美豬進口，如今成為在野黨卻大加反對；如果國民黨堅持現在的立場才是對的，那麼同樣需要為其「昨是今非」向社會道歉。

但道歉只是對藍綠政黨起碼的道德要求，因為它們「屁股決定腦袋」，把對人民的承諾當作兒戲，違背民主制度最重要的責任政治精神。關鍵是道歉過後，如何面對問題、解決問題。

美豬美牛不是個新議題，早在陳水扁政府時代就已存在，歷經馬政府8年、再到蔡政府第2任，3屆政府都只允許有限度的開放，讓美方足足花了超過15年的時間。好聽的說法是台灣很有韌性，無懼美國的壓迫，難聽的話是台灣民主體制失靈，沒有能力整合社會分歧。

那麼現在是否到了必須做出決斷的時候了？這又要問以下兩個問題：

第一、美國是否獨薄於我們，只要求台灣開放？答案為非，因為日本、南韓也都開放了，更不用說美國人自己也在食用。

第二、為什麼台灣需要開放美豬牛進口？或者反過來問：如果不開放，台灣會有什麼損失？答案很清楚，因為台灣需要與美國簽訂自由貿易協定（FTA），如果連與美國有正式邦交且為軍事同盟的日、韓都已經開放，台灣有什麼能耐堅持不開放？

這是為什麼當年馬政府為了開放美牛美豬進口曾再三對外表示，台灣要在美、中之間求得戰略平衡，不只要與大陸談判ECFA，也要藉有限度開放美牛進口以取得與美方談判TIFA的機會。只不過同樣的話現在變成蔡政府在講。

讓我們打開天窗說亮話，從頭到尾這就是個政治問題，而且是有國際因素下的國內特殊政治問題。不只美豬牛，日本福島食品也一樣，新加坡為了加入由日本主導的「跨太平洋夥伴進步協定」（CPTPP），已經開放福島食品進口，台灣想要加入就不能只取不給。國際貿易談判本就是有進有退，有讓步才有收穫，天下沒有白吃的午餐。

同樣地，民主除了監督與制衡，朝野也要有能力相互妥協，找出國家最大利益的公約數。更何況此次蔡政府能繞過立法院審查、在明年1月逕行公告美牛美豬全面進口，還要歸功於馬政府2012年主導的《食品衛生管理法》修法結果。當年立法時民進黨也是極力阻撓修法，大鬧立法院幾天幾夜，誰能料到馬政府那時鋪的橋，現在成了蔡政府的便道。就此而論，蔡政府除了要為「昨非今是」向人民道歉，還應該向國民黨深深一鞠躬才對。

至於身為消費者的我們，除了要求政府標示清楚、做好把關之外，如果不想吃美牛豬肉，那也很簡單，不買美牛美豬就是了。畢竟老美雖然堅持開放，可管不著咱們吃或不吃。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）