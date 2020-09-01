美國商務部公布新一輪針對大陸高科技產業制裁案，進一步收緊對華為獲取美國技術的限制，還將華為在全球21個國家的38家子公司列入實體清單。中興、華為先後陷入半導體困境，凸顯出大陸在晶片製造領域的致命問題，但也激發出陸企迎頭趕上的決心。

華為在去年4月至今年6月期間，透過其子公司哈勃科技投資先後投資9家晶片企業，涵蓋第3代半導體、晶圓級光晶片、電源管理晶片、時鐘晶片、射頻濾波器等領域。小米CEO雷軍近日亦表示，小米自2014年起開始研發的澎湃晶片仍在繼續，僅8月這1個月，就先後投資芯來科技、隔空智慧、燦芯半導體等3家晶片類企業，2018年底至今已投資至少17家相關領域企業。

此外，手機製造巨頭OPPO的造芯計畫也在加速推進，注資1億人民幣成立全資子公司哲庫科技，重點聚焦積體電路設計和服務，還面向高通、海思、聯發科等前輩公司廣納晶片人才。在外部環境發生深刻變化的背景下，陸企昔日在晶片設計和製造領域的發展勢頭受到壓制，但塞翁失馬焉知非福。

在新冠疫情迫使全球產業鏈、供應鏈向著區域化方向重塑，美國帶頭封鎖高端技術的今天，大陸過往依靠高價進口來彌補技術短板的做法已不可能繼續，尋找歐、日、韓、台等地的新供應商也並非長久之計。陸企改變策略，開始從中低端做起，深耕本土及亞非拉地區市場，以市場換時間、以時間換科技進步，希望從夾縫中闖出「芯路」。

大陸互聯網路資訊中心（CNNIC）發布的第45次《中國互聯網路發展狀況統計報告》顯示，截至今年3月，大陸網民規模已達9.04億，互聯網普及率達64.5%，農村網民規模為2.55億（手機網民1.2億），農村地區互聯網普及率達46.2%。從成長率來看，2018年12月至2020年3月間，農村地區互聯網普及率提升7.8%，遠高於城鎮地區的1.9%，已表現出相當發展潛力。大陸2019年建成全球最大規模光纖和移動通信網路，行政村通光纖和4G比例均超過98%，加之其將5G基站建設、大數據中心、人工智慧、工業互聯網等晶片剛需產業納入新基建重點規畫範疇，市場高需求勢將帶動企業高投入，這就為中國芯的研發提供了動力保障。

另據資料分析網站statista統計，華為已在今年第2季度超過三星，成為世界智慧手機市場占有率第1名，且前10名中的大陸品牌已穩占6席。相較於三星、蘋果、索尼等國際大牌，大陸上榜品牌憑藉豐富的產品線和親民的價格受到非洲、中東歐、東南亞、拉美等地區市場的歡迎，這就為陸企提供了穩定的「造血」能力。

值得注意的是，習近平近日多次就科技創新問題表態，要求「打好關鍵核心技術攻堅戰」。大陸國務院8月發布「新時期促進積體電路產業與軟體產業高品質發展若干政策」，對先進製程從過往最高5年免稅變為10年免稅，覆蓋範圍從代工上下延伸至設計／軟體、材料、設備到封測，且對記憶體、化合物半導體更有專門優惠。可以預見，在大陸「十四五時期」進入新發展階段的背景下，政策層面也將為「突破關鍵核心技術」提供更多政策支持。

從外部環境看，中美經貿談判牽頭人時隔3個多月再次通話，雙方均表示取得了進展，中方更透露會談融洽順暢，釋放出雙方仍在接觸互動，希望推動中美第一階段經貿協定落實的信號。中美對抗加劇確難避免，但彼此都深知避免全面衝突的重要性，管控分歧仍是雙方共識。只要中美能夠繼續保持對抗與對話並存的現狀，即使世界進入動盪變革期，中方仍有足夠的轉圜空間和能力。

台灣企業一貫以「策略彈性」見長，相關產業自可在遵守法律與契約前提下到大陸創造商機，台企若能在大陸企業身處最低谷時拉一把，他日陸企迎頭趕，自然會珍惜患難之情。