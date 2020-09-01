美國國務院官員和美國在台協會聯袂公布前總統雷根對台六項保證內文，強調美國維持兩岸的動態平衡和終極目標是和平。在中美台三邊關係因美國總統大選風雲詭譎之際，非常值得注意。

首先須要注意的是，六項保證來自和大陸簽署《八一七聯合公報》的雷根總統，雷根當時顯然不希望破壞和北京的關係，因此明文要求不能提到他的名字。蔣經國和錢復接受李傑明的口頭簡報時，完全不知道這是來自雷根直接的指示。這個細節對兩岸都有現實的意義，美國總統的兩手策略欲蓋彌彰。

第二個是內容，這六項美國單方面的保證包括：未同意設定終止對台軍售日期、未同意就對台軍售內容向中華人民共和國徵詢意見，不會在台北與北京之間擔任斡旋角色，未同意修訂《台灣關係法》，未改變關於台灣主權的立場，不會對台施壓，要求台灣和大陸談判。這些內容放在今日的中美台三邊關係上別有意義，甚至可以視為美國今後對於兩岸關係的指導原則。

第三個是，密件實際上相當程度撕毀了《八一七聯合公報》，公報的承諾原本是「逐步減少對台軍售」，六項保證卻強調「未同意終止對台軍售日期」，更著重在維繫兩岸和平。如今公布全文，意在告訴北京，如果要用和平以外手段解決台灣問題，美國會增加對台軍售和做出相應調整。

毋庸置疑，中美台關係已經走入深水區，美國公布的六項保證密件將對未來的三邊關係和角力會造成重大影響。