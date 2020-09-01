陳時中總是千方百計地排斥防疫專家推薦的入境普篩；否定民眾期望的「旅遊泡泡」，卻大開後門給領導交代的「外交泡泡」；無症狀的高風險個案明令於可篩查的通報條件中，卻對彰化縣衛生局篩出1名陽性的居家檢疫者動用政風調查。這些都是陳部長最近的傑作，因為都是棄民意如敝屣，都在國內引起了不少負評。

國內自疫情一開始就知道檢驗量能嚴重不足，因為傳染病的檢驗早已中央化，重點放在醫院確診，量的擴充確有難度。用於關口篩查的檢驗，對於中央而言不夠高大上，不屑發展，也不屑進口，造成台灣在疫情後期檢驗量能嚴重不足，也沒有發展適合大量快篩的抗體檢驗。僅有的咽拭子核酸檢驗，在各個合約實驗室不但流程沒有標準化，連結果判讀都各自為政，很多時候需要中央定奪，顯得非常沒有效率。

這樣簡陋的檢驗量能，在疫情初期還能節儉持家完成任務，在疫情後期需要大量檢驗執行清零篩查及出入境篩查時，就必須靠說謊與硬拗，配上忠誠的1450，才能勉強哄騙住老百姓。但是醜媳婦總得要見公婆，陳部長的聲望直線下跌是其一，出境台人屢在國外確診是其二。

境外確診是對國內篩查量能發展不足的總反饋，而且是丟臉丟到國外去，應該視為「國恥」。碰到一些不會說中文的國家，或許抗議我們聽不懂，也就蒙混過去了，但在連續丟了3個陽性個案到上海後，中國大陸國台辦的反應可都是刀刀切入要害。

8月31日大陸國台辦發言人馬曉光對民進黨當局說了重話，「我們奉勸民進黨當局切實負起責任，以專業態度處理疫情防控，阻斷病毒傳播鏈。台灣民眾生命健康不是兒戲，更不應是政治粉飾的犧牲品。」國台辦不僅點出了台灣是用不專業的政治去粉飾太平，結果更是以兒戲台灣民眾生命健康為代價，讓我們發現原來「國台辦」比民進黨更關心台灣同胞，才會這樣苦口婆心地對民進黨政府說了重話。

民進黨政府一直遷就於檢驗能力，不願意執行清零政策，當碰到一個確診案例後並未使出洪荒之力，盡可能匡列接觸者篩查，只以數百人就塘塞了事。相對於南韓的1萬人，台灣不是在欺騙，那又是什麼？現在所看到的輸出確診病例，全都藏在未廣篩的接觸者中，也是台灣未執行清零的結果。清零政策是大陸防疫後期成功的關鍵，也是確保台灣不再有社區感染的金鑰匙。

健全了檢驗系統後，不但能執行清零，還能普及旅遊業與老百姓期望的「旅遊泡泡」，不是只有外國重要人物才能享用的「外交泡泡」。為了遷就落後的檢驗，迫使人民必須走原本用於動物檢疫的居家檢疫14天，根本就沒把台灣人當人看，被國台辦罵也是罪有應得。

（作者為中華民國防疫學會理事長）