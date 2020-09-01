山雨欲來風滿樓。繼大陸內部就武統議題爆發論戰後，美國軍情前高層、台灣前領導人等一眾大咖也紛紛就台海戰事公開發聲，媒體上的評論與猜測更是連篇累牘。兩岸橫眉冷對，中美劍拔弩張，台海局勢似乎到了20多年來最千鈞一髮的時刻。對台灣而言，與其狐假虎威聯美抗中，不如回歸「台灣人就是中國人」的共識，促使對岸恪守「中國人不打中國人」的承諾，從根源上解除戰爭的引信。

首先，大陸領導人不是戰爭狂，和平統一仍是解決台灣問題的優先選項。《孫子兵法》開門見山「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」。大陸前領導人胡錦濤曾經說過：「只要和平統一還有一線希望，我們就會進行百倍努力。」現任領袖習近平去年也承諾「我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」

在觸發武統的條件上，《反分裂國家法》畫定了3條紅線，包括「和平統一的可能性完全喪失」等。然而，這些條件字面上都相當模糊，如何解釋幾乎完全操之於北京。加上解放軍30多年沒有經過實戰檢驗，以及美軍介入的不確定性，大陸對動武慎之又慎是一種理性的選擇。對台灣民眾來說，當局試探紅線又不越線，對岸文攻武嚇卻不出兵，儼然一種行之經年的潛規則，許多人對當前緊張局勢不以為意，也就不足為奇了。

其次，中共不是紙老虎，近年來對台動武的力量與意志都在上升，台海開戰絕非杞人憂天。第一，習近平上台後對軍隊的領導指揮體制、規模結構和力量編成、軍事政策制度等做了重大改革，並在全軍興起大抓實戰化軍事訓練的熱潮，解放軍的精神面貌煥然一新；第二，大陸軍方加大了對武器裝備建設的投入，15式坦克、052D驅逐艦、殲20戰鬥機、東風26中遠端彈道導彈、航空母艦等新型裝備列裝部隊，解放軍戰力大幅提升。

再者，大陸堅持不承諾放棄使用武力。去年6月大陸防長魏鳳和在香格里拉對話會上發出重話，「如果中國人民解放軍不能維護祖國統一，那還要解放軍幹什麼？」畢竟，對台動武不僅是軍事課題，更攸關大國尊嚴與民族情感，乃至中共的合法性，絕對不容有失。解放軍固然久疏戰陣，台軍亦承平日久，對台動武正好可以檢驗解放軍真實戰力。

要讓台海化干戈為玉帛，其實只要記住「中國人不打中國人」8個字即可。對大陸來說，應當對和平統一有更多的耐心，對台灣同胞複雜糾結的心態有更多的體諒，不能因為物質實力增長而目空一切，甚至視人命為草芥；就台灣而言，無論是撥亂反正還是趨吉避凶，「台灣人就是中國人」都應當成為台灣人的共識，從而共同化解危機，避免同室操戈。

總之，要化解台海危局，還是得回到根本問題。兩岸中國人需要齊心協力掌握中國人自己的命運，不僅中國人不打中國人，中國人還要幫中國人。至於「五角大樓已做好對抗中國的準備」、「用掃把對抗解放軍」等虛張聲勢的言論，聽聽就好了。

（作者為大陸大學教授）