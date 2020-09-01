「熵」（ㄕㄤ）是什麼？最近許多影迷看完《天能》之後，都主動google與熵有關的熱力學第二定律以及「祖父悖論」來補課，也只有燒腦大導演克里斯多福諾蘭有這樣的魅力，每次拍片，都能透過電影讓物理基本定理成為熱門話題。

《天能》片名TENET，本身就是回文，正念反念都一樣，這回導演將迴轉概念放在時間上。從頭到尾都沒有透露姓名的主角（約翰大衛華盛頓飾）是個為組織工作的情報員，在盟友尼爾（羅柏派汀森飾）協助之下，以為自己正在追蹤蘇俄軍火富商（肯尼斯布萊納飾）手上的鈽元素，經過時間順行與逆行的震撼之後，才知道所屬組織要對抗的是極為強大、幾乎是全知的敵手，只能跟著派出順行與逆行的軍隊，跟對方來個時間上的前後包夾、鉗型對決。

許多人看完後還是不懂電影到底在講什麼，只看到一堆人從這個入口進去、那個入口出來，時間怎麼就改了？還有最基本的「熵」到底是什麼？導演到底想表達什麼？

根據我博學的朋友解釋，熵就是混亂的程度，根據理論，宇宙就是持續散亂的狀態，越變越亂叫做「熵增」、越來越有條理則是「熵減」。任何事情如果放手不管，下場自然就是崩壞，所以眾人需要出力灌入能量，才能減緩熵增、恢復秩序，簡單來說，如果想要改變不理想的現在，必須要像主角窮盡洪荒之力來阻止整個世界崩壞。說是物理，其實聽起來也像是社會學甚至禪學。

在後疫情時代，《天能》的影迷很樂意二刷甚至三刷，對於低迷的電影市場來說，居然有影迷可以回購，真是最好的作品。儘管電影有很多畫面都是重複的，卻能在重複中瞧出不同的體會，真印證了電影的對白「我們喜歡驚喜！」

相信諾蘭拍片的目的絕對不是為難大家，他使用很多簡單易懂的橋段來架構整個故事，好比不具名的情報員在餐廳的打鬥，在狹窄廚房走到揮起士刨打人，就讓我想到成龍電影最愛的就地取材。其中找米高肯恩飾演的紳士情報員協助、向007致敬的段落也讓人會心一笑，只是可惜少了好萊塢電影一定不會錯過的麻雀變鳳凰換裝橋段。

美麗高挑的女主角伊莉莎白戴比基身高190，跟飾演她老公的肯尼斯布萊納站在一起，當場把肯尼斯變成小矮人，後來才發現這樣的選角是有意義的，畢竟沒有幾個演員可以在雙手反綁坐在後座的情況下，伸直腿，就能用腳趾頭按開駕駛座的開門鎖，絕活！

整體來說，這部片是超級勵志片，就像片中那句讓影迷傳頌的台詞，「不要想試著理解，要感覺！」如果想從「熵增」的亂局恢復「熵減」的秩序，每個人都需要出力，而且不能計算這出力到底能不能成功，因為過多的思考、計算，都是干擾，只有「無知」的朝著目標前進，即使只是個原本不起眼的小角色，都能轉動大局。

（作者為作家）