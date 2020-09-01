自今年以來，美國與中國大陸戰機與船艦接連出沒台灣海峽周邊，頻率是歷年新高，連「國際危機組織」都將台海列為軍事衝突的熱點之一，國人頗感憂心，美陸若擦槍走火，台灣勢難安然脫身。

美國亞太助卿史達偉近日在華府智庫主辦的台美視訊會議裡提到，正是「北京日益增加的威脅」及「反映美台日益深化和增長的連結與友誼」兩大因素，使得美國在維持台海現狀的同時，必須採取一些必要行動提升美台關係，以恢復台海平衡。

恰好同時間，美國在台協會主動公布當年雷根總統親筆寫下的《對台六大保證》，並重申此承諾「始終是美國對台及對中政策的根本要素」。隨著川普政府這幾年陸續出售多項武器裝備給台灣，現在看來此「六大保證」已超越美中《八一七公報》的內容限制，無怪乎大陸會跳腳、抗議聲不絕於耳。

美國指責中共應負起破壞及挑戰西太平洋和平穩定的責任，固然有其論點，但難道川普政府就全然沒有問題？不可否認，中共近年在習近平的領導下，將鄧小平定下的「韜光養晦」政策拋在腦後，展現前所未見的企圖心，也讓美國興起反制念頭。兩位美方官員就透露，美國政府內部正在討論「戰略模糊」政策的未來，但會避開刺激北京對台採取不理性舉動的任何可能性。

川普政府原先只是對中國大陸進行貿易制裁，卻隨著選戰逼近而擴大到其他層面，包括高科技、金融及產業競爭等，現在還將觸角延伸到東亞區域安全，等同向中共全面開戰，只差沒有出現實體戰爭。然而，誠如許多觀察家所擔憂，川普為了確保連任，是否會在此區域挑起事端，無人能預料，只能期盼中共領導人不會隨之起舞。《環球時報》日前透露，共軍不會開第一槍，應該就是要避免被川普當成挑釁美軍的藉口。

兩隻大象打架，腳下的草皮一定遭殃，更何況是自願加入戰局的第三方。蔡英文總統領導的台灣正面臨此困局：美陸競爭難收手，兩岸僵局無化解之日，而台美關係看似日益堅實卻屢遭三邊格局制約。

史達偉在視訊會議裡挑明，美國並未改變長期以來的政策。美台雙邊關係的更新是為了因應情勢之變化，這些調整雖重要，卻「仍在我們的一中政策界線裡」。換言之，美國願意提升與台灣的互動層級與深度，但不會為此就與中共撕破臉，若民進黨以為日益把中共視為戰略對手的美國將不惜為台灣而戰，恐怕打錯算盤了。

國人當然歡迎捷克參議院議長訪問台灣，亦樂見台灣與更多外國友人正常往來，但不希望民進黨藉此當成挑釁兩岸關係的話題。相反地，在捍衛主權、維護台海安全的同時，國人其實期盼蔡政府能全力化解兩岸心結，因為「親美」與「和陸」當可並行不悖。曾任歐巴馬政府國安會官員的美國學者何瑞恩日前就提到，「美台友好無須靠美陸衝突，兩岸惡化不見得帶來穩定的美台互動。」

民進黨不願聽取在野黨和輿論苦口婆心的規勸，總該深入理解他的話了吧！美國願意維護西太平洋區域安全與穩定，是從其國家利益著眼，因此縱使與中共有嚴重嫌隙，仍不會輕言改變此現狀。蔡英文政府若以為開放含萊克多巴胺的美牛美豬進口台灣，就可拿到美國保護傘門票，歷史將會證明民進黨的嚴重誤判。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）