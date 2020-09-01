呂謦煒下午在臉書貼出民進黨過去參加反美牛大遊行照片。（摘自呂謦煒臉書）

清朝末年鴉片荼毒中國，正如當時兩廣總督林則徐所說：「若猶泄泄視之，是使數十年後，中原幾無可禦敵之兵，且無可充餉之銀。」滿清政府為了保護國人健康，乃實施禁菸政策。大英帝國明知鴉片害人，基於保護其鴉片貿易的龐大利益，出兵侵略中國掀起鴉片戰爭。

前述場景時空雖已轉變，英國換成了美國，鴉片換成了含瘦肉精的美豬，其本質則是相同，那就是強權鴨霸、霸凌弱國。所不同的則是當年的清朝政府雖積弱已久、國力不振，卻能為捍衛國人健康勇於一戰。而現今的蔡政府則是空擁有美台談判的平台貿易暨投資架構協議（TIFA）不用，放棄在談判桌上爭取台灣利益的機會，對美國完全卑躬屈膝，單方面開放含有瘦肉精的美豬進口，這若不是出賣國家、出賣人民，還能是什麼？

如果瘦肉精對人體健康不會造成傷害，2009年蔡英文不會帶領民進黨及百姓發動「反毒牛、反出賣、反欺騙」大遊行，蔡主席不會說：「讓我們的健康有保障有保護，如果他（馬英九）做不來，我們就叫他下台。」

聯合國食品法典委員會2012年在羅馬舉行會議，7月5日以69：67兩票之差通過訂定瘦肉精殘留標準；如果瘦肉精沒問題，不會有高達67票的反對。該殘留標準通過後，台灣於7月25 日立法院臨時會表決瘦肉精美牛案，通過《食品衛生管理法》修正案，開放符合容許殘留量的瘦肉精牛肉進口，另以附帶決議「不得包括豬肉及豬、牛內臟」，禁止美豬。當時出席立委109人，民、親等在野黨46票全數反對。顯示民進黨在國際標準通過前後，其堅持瘦肉精「零檢出」的立場都是一致的。此次蔡總統突然宣布開放含瘦肉精美豬進口，不經立法院，也未和直接受衝擊的豬農及國內消費大眾溝通，此種黑箱作業更顯示出決策背後充滿不可告人的秘密。

蔡總統宣布開放美豬記者會現場有記者提問：「為何開放選在此時機，是否和美國大選有關？」蔡總統予以否認，並說是基於疫情告一段落及全球供應鏈改變。明眼人一聽便知那些都是假理由，目前全球疫情尤其是美國仍方興未艾，全球供應鏈鬆動其發展方向也未明，選在此時點就是為了配合川普的大選。為了迎合美方要求，視國人健康、產業生存如無物，這不就是典型的賣國行為。

保護國內產業向來是國際上所有政府的優先政策，川普就是高舉著美國優先的口號。為了維護國際貿易秩序，世貿組織(WTO)要求其成員必須遵守「國民待遇」原則，也就是國內外貨品要同等待遇以達公平競爭。若規定進口美豬和國產豬肉都是瘦肉精零檢出，則符合WTO規定；現開放含瘦肉精美豬進口而國產豬肉仍維持零檢出，等於無條件給美豬超國民待遇，這不就是典型的「寧予外人不給家奴」的外國買辦的作為。國內豬農在因遵守禁用瘦肉精政策下，生產成本較高，驟然宣布開放含瘦肉精美豬進口，豈非要置國內豬農於死地？世界上有這樣良善的政府嗎？

2009年馬政府開始推動兩岸協商ECFA時，民進黨鋪天蓋地的發動反對力量阻擋，那時的蔡主席說：「ECFA是包著糖衣的毒藥」、「ECFA只讓少數大財團獲利，大部分人都是受害者，一旦民進黨重新執政，就會發動公投廢止ECFA」等，民進黨口徑一致的鼓吹謝長廷的恐中牌：「簽了ECFA後會查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江。」俟蔡政府執政，卻杳無動靜。而今ECFA實施快十年，傳出大陸可能終止ECFA，蔡政府反而期盼對岸能繼續施行，這是詐騙集團的一貫手法還是因為時空環境改變了？

對比近幾年來民進黨反含瘦肉精美牛進口的無所不用其極和近日蔡政府顢頇開放，對其所說時空不同，只能說，不同的是民進黨政府變得更威權專制了，受傷害的卻是國格、人民和產業。

（作者為中華大學講座教授）