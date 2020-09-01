蔡總統宣布開放美豬美牛進口，幾天以來各方不同的意見很多，其中尤以台北市議員王世堅的說詞最能可代表一般大眾的看法。王議員擔心美豬進來以後，高官或有錢人可能不常吃，最常吃的一定是消費食物鏈裡面最基層的人，他們是最無法抵抗的人，例如學生營養午餐最無法抵抗，由於單價不高，供應商恐會選擇這樣的進口豬肉；且消費鏈的最底層也包含比較中低收入的民眾。王議員進一步說，這是一種經濟上貧富，也是一個不公平，會把瘦肉精可能的危險跟疑慮交由比較消費底層的人，尤其是無辜的學生。

證之於各地方縣市議會的質詢，議員們對於學生營養午餐的抨擊，經常群起攻之，問得教育局處長啞口無言，諸如學生吃不好、吃不飽，有些縣市長更因主張免費營養午餐順利連任，卻也有縣市長因取消或調降營養午餐的補助而敗下陣來。好在，蔡總統於28日的記者會已明白指示教育部，所有學校營養午餐一律使用本土豬牛肉品。

可是，未來營養午餐的執行面，應不只是教育部門的工作，應在縣市政府成立跨局處包括：教育、衛生、警察、建設等部門的任務編組，嚴格把關，才能落實總統指示。此外，營養午餐之外，一般家庭生活之需，店家、攤販、餐廳或相關肉品的販售、使用與製造，皆須公開明白標示，也需要政府明確的規範與執行，以切實保障所有消費者的權益。

國與國之間，彼此相互依賴之處甚多，因此，開放美豬牛進口之後，台灣究竟能得到什麼，這應是社會大眾最為關切的議題。總統在記者會約已勾勒出若干可期待的方向，整體而言，不外乎是促進台美關係、提升台灣國際地位、熱絡台美雙邊貿易，誠如美國在台協會（AIT）臉書轉發蓬佩奧推文：「美國樂見蔡英文總統發表的聲明，聲明指出台灣將盡快取消對美國豬肉和牛肉的進口限制。這項舉措為深化美台經貿關係打開了一扇大門。」可是，美方會做哪些呢？何不明白說？

根據物理學「能階」理論，當電子吸收到足夠能量時，即可以從低能階躍遷到高能階。然而，當電子吸收的能量未能達到一定量值時，是沒有作用的，因此為了爭取國際認同，台灣還要付出多少，美國會回應什麼？還要等多久？

（作者為彰化師範大學前校長）