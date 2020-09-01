在新冠病毒籠罩全球，各國經濟嚴重受挫之際，蔡英文總統顯然體恤台灣老百姓收入銳減，因此超前部署，讓台灣低階人口在明年開始，有可能吃到價格較低的美國豬肉。

如果真的要進口美國豬肉，首先必須讓台灣的消費者知道傳統市場及超市販售的豬肉，哪些是進口的美國豬肉？其次要區分哪些美國豬肉有使用萊克多巴胺、哪些沒有？再者，在餐廳、小吃店、夜市及便當業者，也應當要標明它們提供的豬肉食材是否為本地的還是美國豬肉？最後，所有香腸、火腿、肉鬆的生產者，必須要在其製造品上有所標示。

說老實話，以我在美國居住近20年的生活經驗，美國豬肉的口感和風味，絕對無法和台灣豬肉相比，但若是做成加工品，我就沒有把握。若是未來能夠將兩種豬肉的來源標示清楚，使用台灣豬肉的店家比使用美國豬肉的店家在價格上貴個2、3成，大概一般消費者還是會選擇台灣豬肉，一方面當然是愛台灣、挺台灣的豬農，但另一方面也有可能會產生一種吃得起台灣豬的優越感。

美國牛肉和美國豬肉不同，畢竟其各式牛排的口感確實有吸引食客之處，因此要消費者來抵制美國牛肉，困難度比較高，但抵制美國豬肉就不一樣。我從來沒有反對台灣進口美國豬肉，因為這是自由貿易必須付出的代價。就如同過去美國火雞想要打入台灣市場時，發現台灣消費者沒有購買的意願，最終也僅能選擇放棄這個市場。我們當然希望美國豬肉面臨同樣的命運，但這需要消費者有系統性的抵制，難度較高，因為台灣人吃豬肉的比例遠遠高過火雞。不過，我們仍然可以透過明確的標示和消費者的抵制，讓想要進口美國豬肉的商人知難而退。

但是我最不願意看到的是業者使用比台灣豬肉價格低的美國豬肉，但卻用台灣豬肉的價格販售給消費者，牟取暴利。台灣人有一種心態，願意花多一些錢買有機食物，付較高的價格吃神戶牛排，但不知是否願意購買或消費比較便宜的美國豬肉？如果美國豬肉的價格與本地豬肉價格相當，或是少一至兩成，大概不會有人願意花同樣或略低的價格吃美國豬肉。但如果前者硬是比後者便宜了3成以上，部分民眾可能評估一下自己的荷包，而決定選擇價格較低的美國豬肉。

如果是後者，就意味台灣民眾的消費能力將會不斷下降，也代表台灣的經濟將很難好轉，蔡英文總統可能是看到自己無法振興經濟，又不願意低階百姓因財力有限而無法攝取足夠的蛋白質，因此超前部署，進口價格較低的美國豬肉，讓他們還是能夠吃到肉，只不過使用這些美國肉品的商家，在販賣其商品時，價格是否真會反映其進貨成本嗎？

（作者為政治大學政治系兼任教授）