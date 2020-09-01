蔡政府接連宣布新措施管制陸資企業，先是祭出愛奇藝條款，禁止愛奇藝等陸資OTT平台在台代理業務，繼而針對淘寶台灣開罰，如今宣布開放美豬進口，開放主要對象史密斯菲爾德公司100%為陸資企業，蔡英文政府是否也應採取同一國安標準，拒絕有陸資背景的美豬呢？

蔡英文總統昔日帶頭抗爭前總統馬英九有意開放瘦肉精美牛，還大舉抨擊馬政府「假喊話、真護牛」，如今卻以時空環境改變為由，宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，不但昨是今非，諷刺的是，開放的美豬竟是蔡政府嚴格控管的陸資企業。

美國最大的豬肉生產與加工商史密斯菲爾德，2013年就已由中國最大肉品集團「萬洲國際」全資買下，100%為陸資企業。PTT政治八卦版等政治網評，這幾天都熱烈討論蔡政府開放美豬進口，未來台灣民眾大啖陸資美豬，不只陸資美豬企業大獲利，開放陸資美豬是否也會有國安問題？

民進黨擅於操作反中意識形態，藉此從中擴大選票基礎。適逢美國大選美中對抗加劇，蔡政府一面倒向老美，亦步亦趨嚴懲陸資企業，如今宣布開放美豬，面對陸資美豬企業疑慮，經濟部、衛福部及農委會都不敢吭一聲。顯見蔡政府一味幫腔川普拚連任，此時的陸資國安問題就不值得一提。

蔡政府未經溝通逕自宣布開放美豬美牛，沒有舉辦公聽會、也不送立法院審議，甚至要求地方政府不能自行訂定食安管理標準，原因就是蔡政府無法自圓其說。這樣的雙標政府，凸顯的只是意識形態執政的無能。