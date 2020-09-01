對於日本首相安倍晉三因舊疾重發突然辭職，南韓青瓦台與外交部分別發表談話，一方面表示可惜及祝福早日康復，另一方面期待日本新首相和內閣上台後能改善韓日關係。

誰都能聽出來，前面只是客套話，後面才是真心語。自文在寅上任後，韓日關係好像變了廢紙，雙方衝突不斷，持續惡化迄今。這可從文在寅取消前總統朴槿惠與安倍晉三間簽訂的《慰安婦賠償協議》一事說起，原先協議由日本捐出10億日元，在韓成立「慰安婦基金會」；卻讓日本非常不悅，認為國際間的協議，怎能政黨輪替就可以隨便廢棄？此事，尤其讓安倍深刻了解文在寅「反日」。

尤其，火上加油的是，去年南韓大法院判決日本企業要賠償強制徵韓工。日本認為早在1965年韓日建交時既已賠償在案，突然文在寅轉向支持法院裁定，一定要日本企業賠償巨額不可。官司至今無法善了，影響兩國關係。

日本也不是省油燈，就以貿易採取報復手段，讓三星等半導體企業無法自日本獲得材料，南韓不得不轉往其他國家臨時求救外，由政府補助企業研發及生產，然而短時間內仍然無法解決。在文在寅政府的推動下，拒買日貨運動此起彼落。

最讓美國和日本頭痛的是，24日已到期的《韓日情報交流協議》，南韓是否要延期或中止，至今未明確表示，態度極為曖昧。據近日南韓外交部副發言人稱，該協議南韓可有可無，暗示可以中止；其實該協議是美國歐巴馬總統千辛萬苦居間斡旋的結果；現在反而成為南韓與美國談判駐韓美軍分攤費用時的籌碼。

這3年來，文在寅反日表現非常強勢。815光復節當天，文在寅向安倍喊話「已準備好隨時與日本談判」，惟未受到安倍的回應。可見，安倍辭去，南韓的喜悅在心裡，希望「硬碰硬」的選手安倍下來，換上新選手重新展開戰場。

據南韓專家預測，不管下一任首相是誰，韓日關係轉好的機會渺茫。因為南韓人不論在學校或家庭所受到教育，慰安婦問題刻印在腦海是無法消弭的毒瘤。

其實，韓日關係的變化追根究底，就是受到南韓走中國路線，日本則倒向美國的影響，在這種國際現實政治環境下，韓日間的交集仍然是分歧多於合作。

（作者為南韓昌信大學榮譽教授）