台豬競爭力強！陳吉仲下鄉巡迴 打強心針還是開支票？ 19:482020/09/01 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》台豬競爭力強！陳吉仲下鄉巡迴 打強心針還是開支票？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》台豬競爭力強！陳吉仲下鄉巡迴 打強心針還是開支票？ 《新聞深喉嚨》台豬競爭力強！陳吉仲下鄉巡迴 打強心針還是開支票？ #台豬 #競爭力 #陳吉仲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 簽FTA就給你喝采 柯P問小英：開放美豬是換了什麼東西回來？ 12:162020/09/01 政治 業者憂 大腸麵線怎麼標 04:102020/09/01 生活新聞 台中美豬進口 藍促食安嚴把關 04:102020/09/01 地方新聞 蔡政府讓川普又爽又怒？ 04:102020/09/01 時論廣場 王美花與美亞太助卿對談 BTA後 盼共創供應鏈安全 04:102020/09/01 財經要聞 陳時中願吃3個月瘦肉精美豬 網噓爆、旅台美人不買帳 07:462020/09/01 生活 瘦肉精有多可怕 蘇一峰：對心臟絕對有影響 11:402020/09/01 生活 美豬叩關 豬農促產地標示明確 04:102020/09/01 地方新聞 羅智強為反美豬牛陳情遭擋 網比一比：陳其邁又再輸韓國瑜一大截 08:372020/09/01 政治 大陸指台灣疫情有漏洞 陳時中「乾笑兩聲」：大家心知肚明 10:512020/09/01 政治 言論熱門新聞 快評》兩岸經貿臍帶ECFA - 短評 - 言論 中時社論》蔡總統仍對兩岸關係抱希望嗎 - 中時社論 - 言論 李正修》千萬別誤判美國算盤 - 觀點 - 言論 陳瑞珠》改革勞保 一定要砍年金嗎？ - 觀點 - 言論 胡勇》兩岸不會打 憑什麼？ - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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