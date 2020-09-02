首先，太平公主始終沒有得到在政治前臺表現的機會。武則天當了十五年皇帝，在此之前，她已經當了五年的攝政皇太后和二十多年的參政皇后。她有充足的時間和空間去展現自己的政治才華，也有充足的時間和空間，為中國歷史的發展作出貢獻。但是太平公主就不一樣了。作為一個公主，她的權力是不公開的，雖然在唐睿宗時期，號稱每一件事都要先問「與太平議否？」但是，我們完全不知道到底哪件事經過了太平公主的決策，也就無從評價她的政績。

不折不扣地產大鱷

另外，因為太平公主至死都處於爭權奪利的道路上，遠沒有達到最終的目的地，所以，她的政治才華大多數也就展現在奪權而不是治國上。換言之，因為武則天已經是皇帝，而太平公主僅僅是想當皇帝，兩個人謀劃的側重點就不一樣了。對於武則天來說，權謀只是政治生活的輔助手段，而對太平公主來說，權謀差不多就是她政治生活的全部了。只搞權謀的人，怎麼能夠真正為歷史的發展作出貢獻，又怎麼可能成為一個真正的政治家呢？

其次，太平公主的個人綜合素質和武則天相比也還有較大的差距。我們只要看看這兩個人對財富的不同態度，就可以知道。武則天在她一生的大部分時間裡，都是非常儉樸的，最著名的例子就是為了節省衣料，只穿七個褶子的裙子。但是太平公主可不一樣了，她以愛財著稱。作為武則天唯一活著的女兒，她的生活待遇一向優越。自從武則天末年開始，太平公主頻繁參與政變，屢立大功，經濟實力更加膨脹。到睿宗時期，太平公主不僅享受一萬戶的實封，而且還廣置田產。據《舊唐書‧公主傳》記載：「（太平公主）田園遍於近甸膏腴，而市易造作器物，吳、蜀、嶺南供送，相屬於路。綺疏寶帳，音樂輿乘，同於宮掖。侍兒披羅綺，常數百人，蒼頭監嫗，必盈千數。外州供狗馬玩好滋味，不可紀極。」什麼意思呢？太平公主的田產太大了，凡是長安城周圍的好地，都被她占據了。她的生活用品從哪兒來啊？那都是外地給她輸送來的精品，從江南的絲綢到四川的錦繡，再到嶺南的珍異水果，給她輸送各地特產的人絡繹不絕，在道路上互相都可以看見。她舉凡吃、喝、玩、用，都是同於宮掖，和皇帝一個規格。連服侍她的人都非比尋常，穿著綺羅服裝的高級侍女有好幾百個，一般的奴隸、老媽子就更多了，甚至達到數千人。

太平公主的財富多了，也就逐漸成了傳說，甚至一直到她死後一百多年，還讓人羡慕不已。唐朝中後期大文豪韓愈曾經寫詩說：「公主當年欲占春，故將台榭壓城闉。欲知前面花多少，直到南山不屬人。」太平公主當年想要占盡春光，她修建的亭臺樓閣投下重重魅影，甚至把皇帝的宮闕都遮在了陰影之中。你想知道太平公主的田產到底有多大，她的花園到底走多遠才是盡頭嗎？那你就往南看吧，從長安城一直走到終南山，都根本找不到一塊屬於別人的產業。長安城到終南山，到底有多遠呢？五十里，這麼遠的距離，都是太平公主一個人的產業，那是不折不扣一個地產大鱷啊。這樣一個富婆，是不是應該做點慈善事業啊？多行善事才能夠收買人心嘛。可是太平公主不是這樣幹的。她剛剛到長安的時候，不就跟人家寺院裡的和尚去爭那個磨麵用的水碾嗎？雖然我們曾經說過那是她韜光養晦，但是，這樣的事情做多了，畢竟對政治形象不好，長安城的老百姓不買她的賬。太平公主死後，玄宗李隆基抄了她的家，結果發現「財貨山積，珍物侔於禦府，廄牧羊馬、田園息錢，收之數年不盡」。熟悉清史的朋友知道，乾隆皇帝有一個寵臣叫和珅，也是大肆斂財，到嘉慶皇帝即位後被抄家，結果抄出來的財物折合白銀八億兩，相當於朝廷十年的總收入。所以當時有一個說法叫做：「和珅跌倒，嘉慶吃飽。」其實太平公主跟李隆基的關係也是一樣，李隆基在那兒打掃打掃太平公主的家底，就夠維持一陣子國庫的開銷了。太平公主這樣廣蓄私財，她這財產是從哪兒來的呢？還不都是從老百姓手裡搜刮來的。她置國家和百姓於不顧，又怎麼能夠受到人們的愛戴和認同呢？

正因為如此，雖然太平公主為李唐王朝的傳承作出了重要貢獻，但是，她沒有能夠從真正意義上影響中國歷史，也沒有能夠從真正意義上贏得人心。雖然一時權勢逼人，富貴無比，但是一旦在政治上失敗，影響也就煙消雲散，就像流星劃過夜空一樣。

女性涉政歷史結束

第三個問題，唐朝歷史上這段女性政治人物空前活躍的紅妝時代，同時也是一段著名的亂世，紅妝時代結束之際，也恰恰就是開元盛世開篇之時，這是歷史的偶然，還是時代的必然選擇？我想，雖然在當今，女權的伸張程度已經成為衡量社會發展水準的標準之一，雖然以太平公主為首的這些政壇女性，其政治能力並不比同時代的男子差，但是，我還是覺得，紅妝時代的結束是時代的必然選擇，只有女性涉政的歷史結束了，才可能有開元盛世的到來。為什麼呢？有三個理由。

第一，只有紅妝時代結束，才能真正結束武氏勢力的影響。武則天晚年做的一個最重要的工作，就是摶合李武兩家，使兩家合同為一家。武則天這個工作做得非常成功，成功到什麼程度呢？我們提到的幾位政壇女性，全部和武氏勢力有著千絲萬縷的聯繫。上官婉兒是武三思的情人，韋皇后算是武三思的政治情人，安樂公主嫁給武三思的兒子武崇訓，後來武三思父子被殺，安樂公主又再嫁武三思的堂姪武延秀。正因為這些關係，她們才能挾武家勢力以自重。安樂公主不正是因為武三思在背後撐腰才敢要求當皇太女的嗎？同樣，武家勢力也利用她們借屍還魂。當年武延秀娶了安樂公主後，每天沾沾自喜，有一個術士就來巴結他，說現在天下百姓，還是非常懷念武則天、懷念大周王朝的，所以現在就有一個讖語說「黑衣神孫披天裳」。（待續）