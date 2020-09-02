無色覺醒》賴岳謙：日相安倍宣布請辭！接班人選關鍵因素？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第709集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「日相安倍宣布請辭！接班人選關鍵因素？」

日前才突破日本首相在位最久紀錄的安倍晉三，8 月28日因健康問題正式宣布辭職。安倍在過去首次擔任首相時，也是因為健康問題理由，任期僅一年就宣告結束，如今安倍雖透過各種方式進行工作調整，但身體仍舊無法承受日本首相極具壓力的工作。

翻開安倍逾八年執政的成績，日本國民遭朝鮮綁架的人質問題，依舊無法解決。其次面對日本長期經濟通縮，而推出的「安倍經濟三支箭」，也無法達到之前的預期；還有安倍一直想推動將「自衛隊」改名「自衛軍」的修憲目標也無法達成。

種種目標都無法完成情況下，安倍便期盼繼任的人選能「蕭規曹隨」，繼續推行安倍的主張，且安倍此次辭職並未如同前次一樣，雖然卸下了首相的職務，但還是會以「國會議員」的身份，繼續為日本國民努力。

安倍能執政逾八年的時間，顯示安倍在日本政壇的派系力量十分穩定，如今即使辭去首相一職，雖將不如從前具有決定性，但影響政壇的實力，仍舊不可小覷。

外界也不斷猜測接任日本首相的人選，目前輿論認為最有實力的四位主流人選，分別為曾任外相的「岸田文雄」、曾與安倍多次爭雄的競敵「石破茂」、現任內閣官房長官「菅義偉」，與現任防衛相「河野太郎」。

根據日本共同社公布的民調顯示，「石破茂」的民調34.3%最高，「菅義偉」以14.3%居次；「河野太郎」則以13.6%排名第3，而「岸田文雄」的民調在四人中最低，甚至低於環境相「小泉進次郎」的10.1%，只有7.5%排名第五。

然而日本首相並非民選產生，而是由執政黨總裁擔任。根據自民黨黨規，黨魁由黨員等地方票及國會議員票選出，不過若發生黨魁在任期內離職等突發情況時，將可採取特別措施，由參眾兩院議員，加上各都道府縣，分別推派出三人選出，因此自民黨內的派閥勢力，將成為左右黨魁選舉的最關鍵因素。

因此民調最高的「石破茂」恐無法順利出線，自民黨總裁之位，可能由民調次高的「菅義偉」接任。

「菅義偉」長年擔任安倍重要的左右手，且他在自民黨內不屬於任何派閥，即使先前傳出與安倍不合的傳言，如果雙邊矛盾已經化解，因此「菅義偉」出任自民黨總裁之位的可能性將非常大。

剩下兩位分別是「河野太郎」與「岸田文雄」。「河野太郎」右派立場鮮明，且善於經營社群媒體，在日本政壇中非常活躍，但由於他的政治資歷太短，獲得黨內其他派系支持的可能性不大；「岸田文雄」雖然是安倍屬意的人選，但在右翼群體的聲望都壓不過「河野太郎」，因此在上述可能的人選中，民調處於落後。

總體而言，日本首相安倍宣布請辭後，日本政壇引起熱議之接任人選，目前態勢仍不夠明朗，而自民黨總裁選舉結果，還須等到9月17日，答案才會揭曉。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！